El trànsit d’ocells migratoris per l’Illa de l’Aire ha descendit enguany de forma considerable. La comparació amb la mitjana de captures històriques des de 1995 mostra una baixada del 44 per cent. Aquest és el principal resultat de la campanya d’anellament per a l’Estudi de la migració prenupcial a l’illot de la costa de Sant Lluís realitzat per la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), amb el suport de Menorca Preservation. I no només baixen els ocells anellats, també el nombre d’espècies registrades durant aquesta migració a tres dies de concloure el treball de camp.

El busqueret xerraire, espècie rara apareguda.

Els experts adverteixen que no poden treure conclusions globals basant-se només en dades d’aquesta campanya i sense tenir en compte altres estacions d’estudi, però sospiten que «els efectes del canvi climàtic podrien ser l’origen d’aquest declivi de captures. L’escassetat de pluges a la tardor en l’àrea del Sahel (zona d’hivernada de la majoria d’ocells passeriformes nidificants a Europa) i l’onada de calor de finals d’hivern en la mateixa zona, amb rècords de temperatura molt significatius, sembla que podrien ser algunes de les principals causes d’aquesta important baixada de captures». Per aquest motiu consideren essencial «protegir i preservar les petites illes del Mediterrani, com l’Illa de l’Aire» i «continuar finançant aquest tipus d’estudis, per a tenir dades pròpies i rigoroses».

S’han anellat tretze menjamosques de collar.

Els anellaments d’ocells migrants presaharians són els que més han disminuït. És el cas del rupit (Erithacus rubecula) amb una espectacular baixada del 94,9 per cent, l’ull de bou comú (Phylloscopus collybita) un 50,9 per cent o el busqueret de capell (Sylvia atricapilla) un 70,9 per cent. No obstant això, enguany s’han anellat molt per davall de la mitjana dels números històrics (1995-2024). Tot i que podria haver variacions per la data de començament de la campanya, els experts asseguren que mai no havien registrat uns resultats tan baixos.

El menjamosques gris ha augmentat.

Entre les espècies transaharianes, el 61 per cent de les captures de l’Estudi des del seu inici el conformen les captures de l’ull de bou de passa (Phylloscopus trochilus) i el descens enguany ha estat del 43,5 per cent. La coa-roja (Phoenicurus phoenicurus) baixa un 30,7 per cent i el rossinyol (Luscinia megarhynchos) un 37,3 per cent, entre altres.

El menjamosques negre (Ficedula hypoleuca) i el menjamosques gris (Muscicapa striata/tyrrhenica) són les dues úniques espècies considerades abundants dins de l’estudi que s’han situat clarament per sobre de la mitjana històrica.

La mallerenga blava s’ha anellat per primera vegada a l’Illa. Foto: ILLADELAIRE.WORDPRESS.COM

Més enllà dels percentatges, la mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), una espècie molt comuna en la Península i que fins i tot cria a Mallorca, s’ha observat i anellat per primera vegada a Menorca gràcies a la campanya d’enguany. D’altra banda, també s’han anellat dues espècies considerades rares a l’Estat espanyol: el busqueret xerraire (Curruca curruca) i el menjamosques de collar (Ficedula albicollis), amb 13 exemplars, 11 en un mateix dia. L’Estudi només comptava amb 13 exemplars anellats des del 1995.

L’Estudi de la migració prenupcial a l’Illa de l’Aire es ve desenvolupant des de 1995 en les mateixes dates i amb la mateixa metodologia de treball. Actualment, el total de primeres captures, comptant les dades d’enguany, se situa en més de 90.000, repartides en un total de 117 espècies diferents catalogades. La campanya d’enguany ha constat de 45 dies de treball i han participat 26 experts ornitòlegs, entre investigadors i voluntaris.