L’equip Menorca Space Exploration Initiative (MSEI), format per Raul Petrescu, Paula Caballero, Maria Lan Florit i Samantha Sánchez Serra, de l’IES Pasqual Calbó, i Miriam Peña i Paula Pelegrí de l’IES Joan Ramis, i com a mentor el professor de tecnologia del ‘Pasqual Calbó’, Juan Carlos Gavari, serà el representant de Balears en el llançament nacional d’un microsatèl·lit que tindrà lloc aquest dijous i divendres a la base militar d’Alcantarilla, a Múrcia.

Els integrants de l’equip MSEI parteixen aquest dimecres cap a Alcantarilla, on participaran en la fase nacional del concurs CanSat, organitzat per l’Agència Espacial Europea, que consisteix en el llançament d’un satèl·lit de la mida d’una llauna de refresc.

Una dotzena d’equips d’arreu de Balears es van presentar el primer dijous de mes a la fase autonòmica del concurs que es va fer mitjançant videoconferència i en el cas de l’equip menorquí des de les instal·lacions de l’IME. Cada equip va tenir deu minuts per presentar el seu projecte, demostrant que el microsatèl·lit està llest per enlairar-se i complir amb la missió projectada, a més de defensar la viabilitat d’aquesta. «La decisió del jurat balear va subratllar que la missió de l’equip menorquí destacava per la seva maduresa», assegura Raul Petrescu, membre de l’equip.

Construcció

Aquest grup d’estudiants dels IES Pasqual Calbó i Joan Ramis van participar en la prova efectuada l’any passat que es centrava bàsicament en la construcció del minisatèl·lit, aconseguint guanyar el campionat de Balears celebrat a Palma al que van assistir el 24 d’abril de 2023.

El gran nivell de la seva proposta va fer que quedassin posteriorment classificats en exitós segon lloc en la prova d’àmbit nacional que es va celebrar a Granada. Enguany, el concurs CanSat ha donat una passa més endavant, per la qual cosa l’objectiu ha estat dissenyar la manera que el microsatèl·lit pugui aterrar de forma controlada.