La Colla Gegantera d’Alaior ha estat una de les quatre agrupacions convidades especials de La Patufa, l’esdeveniment organitzat pels geganters de Llinars del Vallès. Una trobada gegantera que servia per commemorar els aniversaris de les figures de la població barcelonina, tant de les que celebren els 50 anys, com de les que en feien 10, així com els dos gegants nous que presentaven.

La trobada «50-10-0» ha reunit, a part de la colla alaiorenca, altres de Catalunya, Navarra, Andorra i Kíev (Ucraïna). En total, quinze colles, a més de les quatre especials, entre les quals hi havia la menorquina. La programació de la trobada va comptar amb una recepció oficial a l’Ajuntament de Llinars del Vallès, diversos passacarrers per la ciutat, berenars i sopars de convivència entre les colles geganteres, a més d’una exposició de totes les figures presents, als jardins del Castell Nou. Els gegants de la Colla La Patufa que celebraven 10 anys, van ser els convidats de les Festes de Sant Llorenç de 2022.