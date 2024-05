Situado en un entorno idílico en Alaior, entre viñedos y con vistas al mar, se encuentra Torralbenc, el cual ha sido galardonado con una Llave Michelín en la primera edición de estos prestigiosos premios, celebrados el pasado 29 de abril. Este reconocimiento posiciona a Torralbenc como el único alojamiento en Menorca que suma esta distinción junto con el reconocimiento de «restaurante destacado» en la Guía Michelín, consolidándose como un referente de calidad y excelencia en la isla.

La Guía Michelín, famosa por sus exigentes estándares, ha lanzado recientemente las Llaves Michelín para premiar a los mejores hoteles y alojamientos a nivel internacional. En España, solo 97 establecimientos han recibido esta distinción en su primera edición, y Torralbenc se destaca entre ellos como un símbolo de excelencia en Menorca.

El restaurante de Torralbenc ha sido recomendado por la Guía Michelín desde su apertura en 2013

Pero el prestigio de Torralbenc no termina aquí. Además de su Llave Michelín, el alojamiento alberga un restaurante que ha sido recomendado por la Guía Michelín desde su apertura en 2013. Este doble reconocimiento subraya la calidad excepcional tanto del alojamiento como de su oferta gastronómica, haciendo de Torralbenc una parada obligatoria para los amantes del gusto y la buena mesa.

Torralbenc ofrece una experiencia única, donde el lujo se fusiona con la autenticidad de la tradición menorquina. El alojamiento se extiende por 74 hectáreas de una antigua finca menorquina transformada en un agroturismo y bodega, gracias a sus 17 hectáreas de viñedos. Sus habitaciones están diseñadas para brindar el máximo confort, con una estética que respeta la arquitectura local y utiliza materiales naturales en una paleta de colores que evocan la serenidad del entorno.

El Restaurante Torralbenc es un verdadero santuario culinario, donde los productos locales son los protagonistas. Su oferta de carnes y pescados a la brasa, elaborados en la única parrilla de hierro antigua de la isla, destaca por su autenticidad y sabor. El compromiso con el producto Km 0 se refleja en ingredientes como el aceite de oliva de producción propia, hierbas aromáticas del huerto y huevos frescos del gallinero. Además, los embutidos, quesos y lácteos, así como las frutas y verduras, provienen de fincas locales. Todo el pescado fresco y la famosa langosta menorquina lo trae todas las mañanas Xec, un pescador local que colabora exclusivamente con Torralbenc.

En Torralbenc el lujo se fusiona con la autenticidad de la tradición menorquina.

Este doble reconocimiento por parte de la Guía Michelín no solo avala la excelencia de Torralbenc en términos de alojamiento y gastronomía, sino que también reafirma su posición como un destino imprescindible en Menorca. La bodega del restaurante ha sido galardonada con dos copas por Wine Spectator y tres estrellas por The World of Fine Wine en 2023, ofrece una selección de más de 400 vinos, completando una experiencia enológica de primer nivel.

Visitar Torralbenc es sumergirse en un oasis donde el lujo distendido, la historia y la naturaleza se entrelazan para ofrecer una estancia inolvidable. Ya sea para disfrutar de una escapada romántica, una experiencia culinaria excepcional o simplemente relajarse en un entorno de incomparable belleza, Torralbenc es el destino ideal en el Mediterráneo.