L’Associació de Malalts de Parkinson de Menorca va celebrar ahir al capvespre una trobada de persones afectades per aquesta malaltia degenerativa al Recinte Firal des Mercadal, amb l’organització d’una sèrie d’activitats per compartir experiències entre les 17 i les 19 hores.

Unes 35 persones van participar en aquesta trobada organitzada per l’associació que presideix Luis Meca, amb la col·laboració de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca i l’Ajuntament des Mercadal, en què es van dur a terme diferents activitats de psicomotricitat adaptades a les persones afectades, una demostració de musicoteràpia a càrrec de Gràcia Pons Catchot i també una exposició-demostració de pintura a càrrec d’una persona amb Parkinson.

Els presents van poder fer una sèrie d’activitats de psicomotricitat. | Josep Bagur Gomila

Afectats

A Menorca, hi ha unes dues-centes persones afectades per la malaltia de Parkinson, la majoria resideixen a Ciutadella i Maó, però també n’hi ha en menor mesura repartides per la resta de pobles de l’Illa. «Es tracta d’una malaltia que afecta més a l’home que a la dona. Jo tenc 56 anys i des dels 42 anys patesc Parkinson. Les persones que en tenen són majors que jo, la majoria són majors de 60 anys. No és que sigui necessàriament una malaltia de vells, però quan te la detecten ja fa deu anys que l’incubes, sense saber que la tens», segons assegura Luis Meca, president de l’Associació de Malalts de Parkinson de Menorca.

Les persones afectades de Parkinson tenen la possibilitat d’assistir a les diferents activitats que s’organitzen a la seu de la Fundació de Persones amb Discapacitat durant uns dies a la setmana, com musicoteràpia, fisioteràpia i logopèdia, amb l’objectiu de per pal·liar els seus efectes, «es van fent aquestes activitats en funció de l’assistència dels afectats, donat que no tots van necessàriament a les mateixes activitats, mentre que el cap de setmana estem amb la família», assenyala Meca.

El president del col·lectiu que ajuda a les persones amb Parkinson subratlla la importància d’organitzar aquestes trobades, pel fet que permeten la socialització de persones malaltes. La pandèmia de la covid-19 va suposar un punt d’inflexió en l’organització d’aquestes trobades, des de llavors s’han fet un parell, quan a Meca li agradaria fer-ne cada tres mesos. «Ho fem per trobar-nos, per poder parlar entre noltros, per sentir la calor humana. La vida d’una persona amb Parkinson és molt solitària, a la gent no li agrada sortir de casa, llavors intentam treure-la del lloc de confort i que s’obri als altres», assegura.