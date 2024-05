Per la mar viva va organitzar la setmana passada una expedició a la platja de Trebalúger, amb la participació d’una cinquanta de persones, que s’hi van traslladar amb la barca «Amigo’s» de Cala en Bosc. Així van poder traslladar tot el material. Van aconseguir retirar 75 kilos de plàstics grans i fems de l’entorn. Però l’objectiu principal era fer un sondeig, que no s’havia fet mai, per constatar la presència de microplàstics i de pèl·lets. La conclusió és que el moviment de les ones els desplaça cap a una zona determinada de la platja de Ferreries. N’hi van trobar, tot i que el volum és petit i la conclusió és que l’arena està prou neta. Ala zona on es troben, van comprovar que hi havia 24 pèl·lets i 26 microplàstics per metre quadrat. En total, en van recollir 324 i 351 de cada tipus.

L’activitat va ser una agradable experiència pels que hi van participar. La sortida amb barca i l’acció cívica són una bona combinació. El president de Per la mar viva, Carlos Salord, va agrair a Alan Pons la iniciativa, que es repetirà ben prest.