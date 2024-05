El/La propietari/ària ha de lliurar l'animal al veterinari, que serà l'encarregat de portar les restes a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà en horari de 06:00 a 14:00 de dilluns a divendres. L'entrega de les restes de l'animal s'ha de fer via intermediari perquè els particulars no tenen autorització per a la gestió i maneig d'animals domèstics morts.