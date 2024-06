Per primera vegada, un emissor de senyal GPS permet conèixer en tot moment la ubicació exacta de la Comitiva des Be i de la qualcada que protagonitzarà els actes principals de les festes del 23 i 24 de juny. El porter-macer municipal, Lluís Bosch, que aquest any acompanya el fabioler Sebastià Salort al capdavant de la comitiva del Diumenge des Be porta un aparell GPS a sobre, així com també ho farà un dels ajudants del fabioler en els actes amb cavalls.