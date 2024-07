En la era del contenido visual, Tik Tok se ha convertido en una herramienta indispensable para la creación de contenido genuino y cercano. Millones de usuarios suben y consumen vídeos de todo tipo convirtiendo esta plataforma en el lugar de más puro entretenimiento de Internet. Moda, belleza y bienestar, comida, finanzas… Son algunas categorías de contenido que confluyen en esta plataforma líder de vídeos móviles en formato corto, muchos de los cuales acaban siendo virales por el alcance que consiguen.

Una de las últimas publicaciones que se ha hecho tendencia ha sido la de la menorquina Helena Navarrete Fiol, en Tik Tok @nhelenayt, que en un vídeo de poco más de tres minutos explica, mientas se maquilla, las preguntas más surrealistas a las que se ha enfrentado en Estados Unidos por ser española. En apenas unas horas, el vídeo se ha hecho viral y ya acumula en estos momentos más de 32.500 ‘me gusta’ y más de 770 comentarios.

«El contenido del vídeo era a modo de anécdota, sin pensar más allá, y lo grabé por entretenimiento mío puro y duro», asegura Helena, que reconoce que «se viralizó de la nada, aún no me lo tomo enserio». La lista de seguidores le ha crecido de la noche a la mañana de los 30 seguidores a los más de medio millar que tiene desde que subió el vídeo en el que desvela los estereotipos que persisten acerca de España en Estados Unidos.

También en YouTube

Una cifra importante de seguidores que, no obstante, es menor a la que acumula en YouTube: más de 7.000. Porque sí, lo de compartir vídeos en diferentes plataformas sociales es algo que Helena, que ahora tiene 26 años, hace desde los 15. «Cuando empecé la carrera y conseguí trabajo dejé a un lado el tema de hacer vídeos», explica esta menorquina, que vive desde finales de 2022 en Dallas (Texas). Aquí ejerce como maestra en una escuela y es donde ha reanudado su ‘hobby’ como creadora de contenido. «Después de un parón de siete años estoy de vuelta en YouTube y ahora también en Tik Tok, porque los vídeos cortos me resultan más fáciles y graciosos», admite.

A pesar de la popularidad que ha conseguido ahora, «tengo claro que no me quiero dedicar a esto, aunque si el día de mañana me da más dinero que ser maestra me lo pensaré», bromea. Ahora mismo «tengo otras prioridades y una boda pendiente de organizar», porque en Dallas se ha prometido con Jayson, con quien se casará a finales de verano en Menorca.

Con él ya planea la segunda parte del vídeo que se ha hecho viral para contar las diferencias que existen entre Estados Unidos y España bajo su punto de vista. «Aunque el contenido que me gusta es el relacionado con la ropa y el maquillaje, no me importa compartir más experiencias sobre el mundo americano, porque aunque para mí ya es algo cotidiano, he visto que llama mucho la atención y que gusta», explica Helena, que confiesa que el apoyo de sus familiares y la comunidad de seguidores que está ganando le anima a seguir creando contenido. «En Menorca me hubiese dado más vergüenza, pero estar tan lejos y en un lugar tan grande donde no conozco a mucha gente me impulsa a seguir», admite.