Maó ha començat aquest dissabte de Gràcia amb ganes de festa. De bon matí ja s’ha notat l’ambient festiu als carrers de la ciutat, sobretot a partir de les 8.30 hores quan la pregonera popular Loli Reynés ha començat a rodar per Maó per anunciar l’arribada de les festes. No ha faltat tampoc el tradicional Berenar de Caixers al Camí del Castell, per després seguir la bulla amb la xaranga de Bon Ball Tenim.