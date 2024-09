Les inclemències meteorològiques, en aquest cas la pluja, ha estat present en la celebració de les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia, a Maó, en nombroses vegades al llarg dels vint-i-quatre anys que duim del segle XXI. Tres anys s’ha hagut de suspendre la celebració del jaleo i altres tres les corregudes al Cos de Gràcia, a més de condicionar la celebració d’altres actes festius.

Jaleo

La primera gran tempesta que va afectar directament la celebració de les festes de Gràcia d’aquest segle va ocórrer el 2003. Després de viure l’estiu més llarg i calorós de les darreres dècades, el 7 de setembre una intensa tempesta que va descarregar sobre Maó quan el rellotge marcava les 19.45 hores va obligar l’Ajuntament a suspendre el jaleo i dissoldre la qualcada per vetllar per la seguretat dels cavalls i els cavallers. Ensoldemà, maonesos i visitants van descarregar l’energia dels dos dies en el jaleo del diumenge, tot i que en un principi el cel folrat de nivolats ben negres feia témer una nova suspensió.

Cavallers i cavalls empapats. El 2003 va ser el primer any del segle XXI en què la pluja va obligar a la suspensió del primer jaleo de les festes un poc abans de les vuit del fosquet, després d’haver viscut l’estiu més llarg i calorós de les darreres dècades.

L’any següent, la meteorologia va donar una treva amb un temps caracteritzat per la xafogor, però el 2005 Maó es va quedar de nou sense el primer jaleo. El dia havia començat amb una impressionant tempesta en diferents indrets de l’Illa. A les 17.30 hores, els caixers i cavallers de la qualcada estaven refugiats a l’estació d’autobusos de Maó, per tal de prevenir la forta pluja que feia en aquell moment i mitja hora després, en veure que el mal temps no escampava, es va prendre la decisió de no continuar. El diumenge es va poder celebrar el jaleo, tot i que en el transcurs d’aquest, als voltants de les 13.30 hores, la pluja va irrompre de nou, però al cap de poc temps el sol va vèncer els nivolats que havien cobert la ciutat.

Enguany, la meteorologia adversa ha obligat a suspendre el segon jaleo a causa de les pluges de la matinada i també al llarg del matí que es van intensificar als voltants del migdia.

2005. La pluja aixafa el primer jaleo. El mal temps va tornar a ser el protagonista de les festes, sobretot durant el dia 7 quan les pluges van obligar a suspendre el primer jaleo, mentre que ensoldemà es va poder celebrar, tot i que en algún moment va ploure una mica

Corregudes

El diumenge de la festa de 2005 un nou ruixat al capvespre en el moment de començar les corregudes de cavalls al Cos de Gràcia va aconsellar suspendre aquest acte eqüestre, per la qual cosa la qualcada que s’havia concentrat a l’inici del carrer es va dispersar, esperant la majoria dels cavalls i cavallers davall els tendals de les botigues. En aquest cas, van ser les nombroses persones que s’havien desplaçat per veure les corregudes els que van haver de córrer per no banyar-se, segons apuntava la cronista.

Dos cavallers amb el paraigua en mà abandonen la qualcada del primer jaleo de les festes de 2005

El 2013, el jaleo es va celebrar tot i la pluja intermitent i no massa intensa, però el capvespre es van anul·lar les corregudes a les quals havien de participar una dotzena de parelles inscrites.

El 2015 i 2018, la pluja va fer acte de presència novament el capvespre del dia 8 de setembre, però les corregudes d’aquests dos anys es van poder celebrar donat que no era molt intensa i que els cavallers van córrer més a poc a poc i sense ànim de competir per guanyar la prova.

Moment en què un llamp il·lumina el cel de Maó el capvespre del dia 7 de setembre de 2003.

I enguany, les corregudes previstes per aquest diumenge capvespre també es van suspendre el matí juntament amb el jaleo, tot i que posteriorment a les 19.15 hores el cel estava parcialment ennivolat però sense amenaça de pluja.

Altres actes

Les pluges també han obligat aquests anys a suspendre altres actes festius, com per exemple la revetlla i els focs artificials el 2015 o a modificar el comiat de la qualcada fent-se sense cavalls el 2005, 2013 i també enguany.