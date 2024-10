Les colles geganteres de Sant Lluís i Llucmaçanes van participar el passat cap de setmana al IX Encuentro Nacional de Gigantes y Cabezudos a Torrejón de Ardoz, Madrid. Més de 60 membres de les dues colles van fer realitat el viatje més llunyà al que han participat.Van fer ballar les figures santlluïsseres Tecla, Maria i Lluís i a les de Llucmaçanes l’avi Perico i s’àvia Aguedet, Joan i Rita, na Xisca i en Dinero es fabioler, en la seva primera sortida fora de Menorca.

A la trobada han participat 19 colles grups procedents de Catalunya com Gegants de La Pedrera, La Llatina de Mataró, Amics dels o Gegants de Montblanc; d’Aragó amb els gegants de Calatayud; de Navarra, com per exemple els Gegants de Falces i Geganters de Noain, de Múrcia i també de la Comunitat de Madrid com els gegants de San José de Valderas.

Les figures van ballar a la trobada de Torrejón de Ardoz, Madrid.

La colla de geganters de Sant Lluís va comptar amb el recolzament de l’Ajuntament amb la seva regidora de festes, Patricia Pons, qui els va acompanyar. El viatge esteia pendent des d’abans de la pandèmia i s’ha pogut realitzar gràcies a totes les activitats fetes en els darrers anys.