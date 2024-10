La zona portuària de Fornells acollirà aquest diumenge la primera edició d’una exposició de motos clàssiques. Es tracta d’una trobada pensada no només per als amants i curiosos del motor, sinó també per al públic de totes les edats.

L’objectiu, informen des de l’Ajuntament des Mercadal, és que tothom pugui gaudir d’un matí observant «nombroses joies automobilístiques que no estan exposades en cap museu». S’espera que hi participin uns cinquanta vehicles de dues rodes. La mostra compta amb la col·laboració del Consell, l’Associació de Comerciants de Fornells, Ports i el grup Febrer, propietari de la benzinera des Mercadal. Per ambientar la fira, l’Ajuntament ha programat una actuació musical a les 12 hores a la plaça de s’Algaret amb el duo «Wanderlust». Paral·lelament, els comerços del poble treuran davant les seves façanes taules amb l’estoc de la temporada a preus rebaixats.