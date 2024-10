El Dia Mundial de la Salut Mental es tradueix a Menorca en una setmana d’activitats per fer visibles uns trastorns que, encara avui en dia, pateixen l’estigma i segueixen fent necessària la integració (social, laboral) de les persones afectades. Però no només. Quan una malaltia mental apareix a casa, repercuteix en tota la família i sovint és precís o es fa recomanable comptar amb suport per aprendre a conviure amb ella.

La plaça de la Catedral, de Ciutadella, va acollir ahir un acte de conscienciació ciutadana, mostrant a la gent la feina que fan diverses entitats centrades en la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen qualque problema de salut mental.

La consellera insular de Benestar Social, Carmen Reynés, y la directora tècnica de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, Cristina Fernández, van acompanyar l’Associació de Familiars i Amics per a la Salut Mental de Menorca (Afasme), el Centre Ocupacional La Florida, l’associació Divers, la Comunitat Terapèutica de Sant Miquel que depèn de l’IB Salut, o el Servei d’Atenció a la Salut Mental del Consell.

L’acte, organitzat per la institució insular i l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Ciutadella, va permetre conèixer de prop la feina de les entitats. Sovint no es coneixen els recursos existents a l’Illa, per açò, aquestes jornades ajuden a donar difusió.

El Consell disposa del Servei de Salut Mental, on actualment, una vintena d’usuaris tenen un espai per fer activitats terapèutiques i lúdiques i on atenen les mancances que poden tenir. Ho exposen l’auxiliar d’infermeria i la monitora del centre, Magdalena Pascual i Ángeles Souto, que valoren la importància de posar a l’abast, de persones de fins a 65 anys, l’opció de fer tallers, ioga, dansa o pintura.

El Taller Ocupacional de La Florida pertany a la Fundació de Discapacitats, i esdevé una alternativa per a 14 usuaris, que aprenen sobre horticultura. Tomeu Pons és monitor i afirma que les activitats que duen a terme «els ajuda a desenvolupar-se», sempre tenint en compte i adaptant-les «a les possibilitats de cada un». És així que fan cultius de plantes i verdures, i preparen les llavors que proporcionen a Eco Verd, l’empresa especial d’ocupació també de la Fundació. Així, treballen l’hort, però també fan manualitats, de costura, de marqueteria, per millorar les habilitats dels usuaris, però també per «intentar endarrerir el deteriorament i la pèrdua de facultats que s’accentuen a mesura que augmenta l’edat.

Per la seva banda, Afasme està més orientada cap a les famílies, com explicava la seva presidenta, Lina Salord. Perquè el diagnòstic d’un trastorn mental suposa un sotrac a la llar i l’associació intenta que «no caiguin en la desesperació i ajudar a transitar per les emocions, fins a arribar a acceptar la malaltia, que ho canvia tot».

A Ciutadella hi ha el centre de la Comunitat Terapèutica de Sant Miquel que, avui, ofereix el servei de mitjana i llarga estada a disset persones, i el de centre de dia a vuit més. Intervenen amb casos de trastorns mentals greus, explica la terapeuta ocupacional, Cristina Martínez, oferint un espai d’atenció, on impulsen propostes ben variades, des de tallers de tèxtil, manualitats, activitats de jardineria, estètica o cuina, i la possibilitat de gaudir de la música, en col·laboració amb l’Escola Municipal de Ciutadella, o de la piscina del servei d’esports de ponent.