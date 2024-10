L’Antiguo Convento de Santa María de los Reyes de Sevilla va ser testimoni de la presentació de ‘Debut 126’, la nova col·lecció del dissenyador menorquí Samuel Rubio per a la signatura SMÔ, a la Setmana Internacional de la Moda d’Andalusia.

La proposta única i audaç del graduat en el Centre d’Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny ESSDM va sorprendre el públic en partir d’una base marcada per la cultura pop i l’art visual. Rubio va ser capaç de captar la seva atenció a través d’un enfocament innovador i una actitud rupturista respecte a allò establert en l’àmbit de la moda.

Viaje visual

‘Debut 126’ s’ha convertit en tota una fita en el panorama actual en presentar un viatge visual en el qual es combinen colors, formes i textures inspirades en la cultura pop, que ofereix una perspectiva més global i social.

D’aquesta manera, la passarel·la es va fusionar amb els models per a convertir-se en una obra d’art en moviment. Cada disseny semblava contar una història i la col·lecció, rica en matisos, va demostrar com la moda pot exercir com un vehicle d’autoexpressió. La presentació del dissenyador emergent va evidenciar la connexió entre l’art i la moda, transportant als assistents més enllà de l’estètica en un viatge que convida a considerar el seu impacte en un món en constant evolució.

Cal recordar que no és la primera vegada que el jove Rubio presenta una col·lecció tan transgressora. Al juny de l’any passat ja va presentar una col·lecció per a SMÔ Menswear inspirada en les festes patronals, els jaleos i les vestimentes dels caixers. ‘El jaleo’, nom amb el qual va batejar a aquesta sèrie de conjunts, també feia l’ullet a les insígnies i buldrafes que porten els cavalls.