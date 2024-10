L’Any Femenías que se celebra aquest 2024 convida a recordar el llegat de qui fou el primer arquitecte de Menorca. Nascut a maó, Francesc Femenías (1879-1938) va ser l’iniciador de la professió a l’Illa, després d’obtenir la titulació el 1901 i exercir com a arquitecte municipal a la ciutat de llevant.

La Sala d’Audiències del Claustre del Carme.

És innegable la contribució que feu Femenías, especialment per al desenvolupament urbà de Maó. Ho van poder comprovar ahir la trentena de persones que van assistir en la ruta guiada organitzada per la demarcació a Menorca del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) i conduïda per l’arquitecte Joan J. Gomila.

La Casa Mir presideix el mirador del port, damunt la Costa de Ses Voltes.

Quinze aturades

El recorregut va ser intens, ja que va incloure la visita a una quinzena de punts d’interès. Gomila va explicar les singularitats d’edificis projectats per Femenías, però també alguns que impulsà amb la col·laboració de Francesc Hernández Sanz. És el cas de la façana modernista de Casa Mir o de la Farmàcia Mir.

A la plaça del Príncep van observar la façana de la Casa Martorell.

La visita va permetre accedir a la Fàbrica Codina, observar la façana interior del Claustre del Carme o la Sala d’Audiències del mateix recinte, la Casa Pasarius de S’Arravaleta o el disseny de Sa Peixateria o la Casa del Poble, al Camí des Castell. També, la Casa Martorell de la plaça del Príncep, l’antic cafè Marcé o la casa de Francesc F. Andreu al carrer d’Isabel II.

La Sala d’Audiències del Claustre del Carme.

Gomila defineix Femenías com un «arquitecte eclèctic, que va fer des d’obres clàssiques, acadèmiques, a modernistes, noucentistes i al final s’atraca al racionalisme».

«Va ser el primer arquitecte menorquí, l’únic que hi havia», recorda, i després d’ell aparegueren noms com el de Josep Claret entre 1939 i 1955, i posteriorment sorgeixen figures com Mateu Seguí, Jaume Villalonga o Pedro Luis Mercadal, que impulsaren els primers projectes turístics de Menorca, durant els anys 60 i 70.

Façana de la Casa Pasarius, al carrer de S’Arravaleta, al centre de Maó. | Fotos: Gemma Andreu

«L’arquitectura de Francesc Femenías ens ha inspirat a tots, fins que la normativa ens ho ha permès», diu Gomila, qui veu com l’urbanisme «és molt més conservador, ara, Femenías no podria fer el que va fer», per les limitacions actuals.

Del llegat de l’arquitecte maonès en parla Gomila al llibre que fa poc ha editat el Coaib, «Francesc Femenías Fàbregues, arquitecte. 1870-1938».