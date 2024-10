Del 14 al 20 d'aquest proper mes d'octubre, l'illa del Llatzeret, al port de Maó (Menorca), tornarà a acollir l'esdeveniment artístic que organitza Quarantine, un projecte que promou el desenvolupament artístic, transcendint i complementant la formació acadèmica. I que enfocarà la seva activitat cap al concepte d'Interzone.

Interzone: un espai de possibilitat infinita...

...on la realitat i la ficció s'entrellacen, on les convencions socials i artístiques desapareixen. Uns llimbs on l'exploració, el joc, el caos i la llibertat constitueixen els fonaments de Quarantine, convertint-se així en un purgatori per a artistes.

L'objectiu és crear un marc de significat emocional a l'experiència docent, que arriba de la mà de vuit artistes de prestigi internacional reconegut: Gary Baseman, Phil Hale, Eloy Morales, Edward Povey, Yuko Shimizu, Henrik Uldalen, i els galeristes Ken Harman Hashimoto i Jennifer Rizzo.

La presència d'aquests vuit artistes a Interzone es presenta com una oportunitat per conèixer-los i interactuar amb ells. Des de la personalitat única i lligada al món de la televisió de Gary Baseman, fins a la tècnica depurada del realisme de l'espanyol Eloy Morales, passant per l'experiència dels galeristes Ken Harman Hashimoto i Jennifer Rizzo. Tots ells aporten una visió professional de la formació de l'artista, que aprofita, a través de mentories privades, els seus coneixements i aportacions.

De fet, la professionalització de l'art és un dels objectius últims de Quarantine, que promou l'intercanvi d'experiències i contactes en l'àmbit de les indústries culturals. Així, Quarantine ofereix un entorn en què els artistes nacionals tenen l'oportunitat d'enriquir-se amb la varietat de trajectòries que representa la multiculturalitat de l'esdeveniment.

A més, aquest intercanvi fomenta que les dones que participen (un 65% de les persones que assisteixen) considerin la professionalització de la seva vida artística, cosa que passa en menor mesura que en el cas dels homes. Així, es promou l'equilibri de gènere en la indústria artística.

Als mentors esmentats s'hi sumen 75 artistes vinguts d'arreu del món. Molts d'ells arriben des dels Estats Units, però també hi ha una bona representació del Regne Unit i Canadà, remarcant la importància de la presència del món anglosaxó en aquest esdeveniment. Tanmateix, s'hi sumen artistes vinguts de França, Finlàndia, Polònia, Àustria, Països Baixos, Mèxic i Colòmbia.

L'Escola d'Arts de Menorca i el Museu Thalassa, beneficiaris del programa d'Interzone

Interzone, així com les dues anteriors edicions de Quarantine, basen una bona part del seu programa en el retorn social i artístic a Menorca.

És per aquest motiu que un petit grup d'alumnes de segon de batxillerat de l'Escola d'Arts de Menorca han estat convidats a participar dels tallers, tot donant-los una visió única just en el moment en què comencen les seves carreres en el món de l'art.

En la mateixa línia social s'encaixa la xerrada oberta al públic, que tindrà lloc al Museu Thalassa des Castell amb l'artista espanyol Eloy Morales el divendres 18, a les 19:30h. D'aquesta manera, s'ofereix l'oportunitat als amants de l'art de les Balears de conèixer i conversar amb un dels artistes realistes més importants del panorama nacional. Aquesta acció es realitza en col·laboració amb l'Ajuntament des Castell, municipi que allotja tots els participants d'Interzone.

Potenciant Menorca pel turisme artístic

Quarantine és un projecte artístic que treballa per fer de Menorca una destinació cultural de renom internacional i més enllà de la temporada turística. Es suma així a l'oferta ja existent que en els darrers anys promou el vessant cultural de l'illa, propiciant la trobada d'artistes en un lloc idoni per a la creació aprofitant tot allò que Menorca inspira. Concretament, la inspiració i la desconnexió que permet un espai únic a les Balears com és el Llatzeret de Maó. La Fundació Foment del Turisme i l'Ajuntament des Castell col·laboren activament amb el projecte de Quarantine.