Una expedició formada per nou foners membres de la Unió Excursionista Menorquina (UEM) i el president de la Federació Balear de Tir de Fona, Xisco Amengual, han participat aquests dies al primer torneig tunisià-espanyol de tir amb fona, el qual rep el nom de Mago Barca en honor al líder militar cartaginès i germà d’Hanníbal.

Per això s’han desplaçat fins al massís de Semmama, una zona escarpada i desèrtica en la frontera entre Tunísia i Algèria, amenaçada pels grups gihadistes. En aquesta zona es troba el Centre Cultural de Djebel Semmama, inaugurat l’any 2018 i impulsat per l’actor, poeta i activista tunisià Adnen Helali per tal de «promoure la cultura de pasturatge bereber i lluitar contra l’èxode rural».

Aquestes jornades s’han estès des del divendres 11 fins ahir dimecres 16, quan el grup va emprendre el seu viatge de tornada a l’Illa. L’experiència ha servit per reactivar l’esport de la fona. De fet, els amfitrions tunisians i els menorquins van mesurar forces en una divertida competició de tir amb fona en la qual els insulars es van imposar per 15 punts a 9. Cal destacar que els pastors d’aquesta regió també coneixen l’art de la fona, la qual cosa va canviar el rumb original de l’expedició.

Adnen Helali, amb el polo de l’UEM, atorga el trofeu Magon a l’equip menorquí.

Recordar el passat foner

Secundats econòmicament per la Conselleria de Cultura del Govern, la UEM volia organitzar un viatge per promocionar aquest patrimoni cultural immaterial de l’Illa. En primer lloc, van pensar a anar a Sicília, escenari de les primeres Guerres Púniques, en les quals van participar els foners menorquins. Tanmateix, el foner Héctor Asencio va donar la idea d’anar fins allà on va sorgir l’imperi de Magon: Cartago.

Les dificultats per rebre una resposta i entaular relacions amb alguna entitat tunisiana va empènyer al grup a contactar amb l’ambaixada de Tunísia a Espanya. «L’ambaixadora Fatma Omrani ens va contestar en tres dies donant-nos el contacte d’Adnen Helali», explica Joana Llabrés, integrant de l’expedició.

Vida a Semmama

Si bé la intenció del grup era anar a la capital del país —la Cartago original—, Adnen els va proposar desplaçar-se fins a Semmama, a l’interior del país, on es manté la pràctica del tir de fona. «Som pastors i naixem rebels. A nosaltres també ens diverteix el tir amb fona. De nens teixíem les fones amb fibres vegetals d’espart per a protegir els nostres ramats dels llops. És l’arma que empren els pastors en les altes muntanyes de la frontera», expressa el mateix Adnen. «Són fones d’espart fort, més rudimentàries i menys netes que les nostres», afegeix Maria Caimaris, altra membre de l’expedició menorquina.

El trajecte d’anada fins a Tunísia va ser una mica caòtic en cancel·lar-se fins a dues vegades el vol que els havia de portar fins al nord d’Àfrica. Això va impedir que els convidats gaudissin d’algunes sorpreses preparades per Adnen, però van poder conèixer la gran labor social que realitza amb un grup de feina format per 30 persones: tallers d’artesania per a dones i joves que han deixat l’escola, seminaris científics en col·laboració amb universitats... El gran objectiu que uneix ambdues comunitats és que el tir de fona es converteixi en patrimoni de la UNESCO.