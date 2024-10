Tot un dissabte per una gran festa al port de Maó: aquests són tots els actes

La iniciativa de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) de celebrar dissabte 26 d’octubre la primera edició de la Jornada de Portes Obertes al port de Maó, arriba a Menorca després de l’èxit assolit l’any passat al port de Palma. Una experiència oberta a tots els públics i de totes les edats que l’organisme portuari organitza amb la col·laboració d’administracions públiques, entitats sense ànim de lucre i l’empresa privada.

Què pretén aconseguir l’APB amb aquesta jornada de portes obertes?

- Es tracta d’una oportunitat extraordinària per reivindicar la importància que tenen els ports d’interès general per a les iIles. El 2023 vàrem organitzar la primera edició al port de Palma. L’any que ve serem a Eivissa i arribarem a Alcúdia i a la Savina en els següents anys. L’experiència ens demostra que la gent desconeix sovint què passa en el port i que té molt d’interès en descobrir-ho.

Per què aquest interès en apropar el port a la gent?

- La majoria de la població no és conscient de la importància que tenen els ports a la seva vida quotidiana, quan el 99% de les mercaderies que consumim a l’arxipèlag arriben pels nostres ports. El menjar que compram al supermercat, les medecines de la farmàcia, el sofà de casa, la roba…, tot passa pel port i volem reivindicar la responsabilitat de gestor públic que assumeix l’APB en tot aquest procés.

Però al port no només hi ha trànsit de mercaderies.

- Per això la jornada de portes obertes l’enfocam a tot un grapat d’activitats que són essencials al port i que passen sovint desapercebudes per a la població. Podrem apropar-nos als oficis dels pràctics o els amarradors, també tindrem ocasió de conèixer els ormejos dels pescadors, endinsar-nos en el món de la vela esportiva, donar un tomb amb barca, recordar la història del port de Maó o posar-nos en el paper dels agents de la Policia Portuària, entre moltes d’altres experiències.

I també hi haurà música, espectacle eqüestre i activitats per als fillets.

- Perquè el que volem és organitzar una festa al port. És molt important reforçar els llaços entre el port i la ciutat i aquesta relació no només pot ser de caràcter infraestructural: ha de ser també emocional. No hi poden haver barreres entre el port i la ciutat, ni físiques ni afectives. En aquest sentit, la nostra missió inclou, a més de l´eficiència en la gestió de la mobilitat de persones i mercaderies, la generació d´impactes positius en el desenvolupament socioeconòmic de les Illes Balears, vetllant per augmentar el benestar de locals i visitants. La nostra estratègia d'RSC desenvolupa aquesta idea i jornades com aquesta en són exemple.

Han comptat amb molts de col·laboradors?

Prop d’una trentena. Ha estat molt fàcil entendre’ns perquè la predisposició dels interlocutors ha estat en tots els casos molt proactiva. Vull recordar que totes les activitats són de franc i això és gràcies en part a l’actitud desinteressada de la nostra comunitat portuària, que entén -com nosaltres- que al final, els qui interactuam som les persones, no les entitats. El port s’ha de viure per estimar-lo.