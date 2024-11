La Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca va ser la llavor que va permetre la Fundació i els serveis que avui s’ofereixen a l’Illa. Dissabte va celebrar i recordar els seus 40 anys d’història, amb un acte a l’hotel Sagitario de Cala Blanca. Van intervenir la presidenta de l’entitat, Esperança Barceló, i la consellera Carmen Reynés. El grup Quatre sols i un piano, instrument que va tocar la mateixa presidenta, van animar l’acte festiu.

El 6 de juny de 1984 es va fundar la Coordinadora, amb l’impuls d’un grup de persones amb discapacitat i les seves famílies. Durant molts anys, no hi havia més atenció a aquests col·lectius que la Coordinadora i des de llavors els seus membres han perseguit l’objectiu de la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i la seva integració social i laboral. La mateixa Coordinadora va ser promotora de la Fundació, que no es va constituir fins el maig de 2007.

La imatge correspon a una assemblea de la Coordinadora l’any 1995.

La junta actual està formada per Esperança Barceló, Begoña Seguí, Judith Castell, Francisco Márquez, Maria Carreras, Serafí Pons, Ana Isabel Moll, Bienvenida Adrover, Eva Fernández i Remedios Huertas.