La màgia de Michael Jackson va embolicar el passat dissabte el Pavelló Menorca, a Maó, amb l’espectacle musical «This is Michael» en què el cantant brasiler Lenny Jay i el seu equip de músics i ballarins i ballarines van saber transmetre al llarg de dues hores l’esperit del rei del pop als prop de 2.000 espectadors incondicionals de la seva música.

Nascut al poble brasiler de São Luis -Sant Lluís-, des de petit Lenny Jay és un gran admirador de Michel Jackson -als set anys li van regalar el disc «Bad» en vinil- i l’èxit de la gira internacional «This is Michael», de la que és el gran protagonista i líder de l’equip, es deu a la seva caracterització del rei del pop, fruit de l’entrenament físic i del maquillatge, i evidentment també del timbre de la seva veu que és pràcticament idèntic al del creador de «Thriller». I així ho van poder constatar les dues mil persones que no van voler perdre’s l’espectacle.

El públic, que va sortir molt satisfet de l’actuació del performer i imitador de Michel Jackson que, a més, compta amb el beneplàcit de la família d’aquest, va ocupar pràcticament tot el fons sud de Pavelló Menorca i també la pista central del recinte esportiu, essent aquest concert-tribut el primer dels que s’han fet de la gira «This is Michael» en què la gent podia estar dempeus per moure’s i ballar al ritme de les cançons.

Escenari

L’escenari estava situat a la tribuna nord del recinte esportiu, amb una gran pantalla central i altres dues pantalles de vídeos verticals als laterals, des d’on el cantant Lenny Jay, que estava acompanyat per un bateria, un guitarrista, un baix i un teclat, va fer una magnífica recreació visual i sonora de les cançons més emblemàtiques de Michael Jackson, un espectacle que després d’haver passat per diferents ciutats espanyoles, continuarà el seu itinerari per Sud-amèrica. Els assistents van poder gaudir d’una música que sonava molt bé, amb alguns arranjaments possiblement pregravats que van enlluernar encara més l’actuació musical.

Juntament amb el cantant i els quatre músics, també van afegir-se quatre ballarins i dues ballarines que en tot moment van representar una cuidada escenografia pròpia de les actuacions del rei del pop per complementar una gran actuació, que es va veure engrandida pels solos protagonitzats pel guitarrista, demostrant un gran domini de l’instrument. No va quedar enrere la gran actuació de la corista del grup que va interpretar colze a colze amb Lenny Jay la cançó «I can’t stop loving you» i, per altra banda, «We are the world» aquesta a capel·la i acompanyada del públic que durant el vespre va estar en bona sintonia amb el cantant i els músics.

Moments

L’actuació va comptar amb quatre moments ressenyables, com són l’aparició dalt de l’escenari de la bandera menorquina durant la interpretació de la segona cançó; l’evocació dels Jackson Five en la quarta cançó del repertori, quan els ballarins van sortir vestits amb l’estètica dels anys setanta recordant la banda formada per cinc germans afroamericans, entre ells Michael Jackson; la interpretació a les 22.15 hores dels primers acords musicals de «Thriller», que va encendre encara més l’ambient i animació dels assistents; i la demanda del públic d’una altra cançó al final de l’actuació, en què el cantant que fins al moment s’havia dirigit en anglès i en menor mesura en castellà, va acceptar la petició amb un ben menorquí «venga, idò».