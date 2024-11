Sant Lluís ha sortit a córrer aquest diumenge per mostrar el seu rebuig contra la violència masclista. Per una banda, es va celebrar una carrera de fons de 10 kilòmetres i per l’altra una cursa popular, organitzada amb l’objectiu de reivindicar el paper de les dones en el món de l’esport.

La carrera de fons, que passarà a denominar-se Cursa de Fons Memorial Antonio José Gálvez Pilar, també va servir per retre homenatge a aquest atleta vinculat al poble de Sant Lluís. Abans de la cursa s'ha llegit un manifest i s'ha guardat un emotiu minut de silenci pel tràgic accident de cotxe de dissabte.