Després dels èxits aconseguits amb els tallers de Sant Joan i el més recent corresponent al Dia de Tots Sants, Sa Cooperativa del Camp ha preparat dos tallers de cuina de Nadal amb degustació a Can Saura que se centren especialment en la reposteria i les begudes típiques a l’Illa durant aquestes dates.

L’especialista i presentadora dels tallers, Rosa Rotger, col·laboradora de l’associació i creadora del blog Tiberis sobre cuina tradicional menorquina, mira molt més enllà i es remunta fins al segle XIX per mostrar unes receptes d’allò més originals i, tal vegada, un poc desconegudes. Si el pròxim dimarts 17 ensenyarà com fer mostatxins acompanyats de la beguda sengri, aquest dimarts va fer el propi amb els rotllos i el cup de cava.

Els assistents degusten els rotllos i el cup de cava preparats per la cuinera.

Primera demostració

Els rotllos formen part de l’antiga rebosteria illenca i són similars als amargos, sent elaborats a partir de pasta ral, la mateixa que s’empra per als glassats i el torró de la reina, com bé explica Rosa al seu blog. «Qui té fam, somia rotllos», s’acostumava a dir antigament.

Els deliciosos rotllos van ser elaborats a partir d’ametlla mallorquina.

Elaborant aquests plats amb productes de proximitat, en aquest cas ametlla de Mallorca, Rosa converteix el taller en tot un espectacle gràcies a la utilització d’estris tradicionals i màquines antigues, unes joies que emfatitzen la seva particular forma d’explicar les receptes com si fossin una història.

En darrer lloc, va presentar el cup de cava, un combinat amb fruites, licors, cava i diferents ingredients que va guanyar renom amb la introducció del cava a Espanya per part de les vinyes Codorniu. Com era d’esperar, Rosa el va elaborar en la seva versió menorquina.