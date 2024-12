El reconegut baix baríton alaiorenc Simón Orfila i l’estimada Capella Davídica de la Catedral de Menorca seran els protagonistes del tradicional concert de Sant Antoni que tindrà lloc divendres 17 de gener de 2025 a les 20 hores al Teatre Principal de Maó. Acompanyaran a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB), que representarà algunes de les peces més destacades de J. Brahms, W.A. Mozart, G. Donizetti o G. Verdi, entre d’altres, sota la direcció del prestigiós mestre Pablo Mielgo. Un any més, el concert també es retransmetrà en directe pel canal de YouTube del Consell.

Les entrades per assistir al concert de Sant Antoni que organitza el Consell insular s’assignaran mitjançant un sorteig obert a tota la ciutadana. El termini per inscriure’s al sorteig, presencial o telemàticament, comença aquest 17 de desembre i finalitza el proper dia 26 de desembre a les 23.59 hores. Només s'admetrà una sol·licitud de participació per persona, que haurà d'escollir entre el sorteig de 206 entrades dobles o el sorteig de 39 entrades individuals. El sorteig es farà en acte públic a la seu de Maó, el 27 de desembre de 2024 a les 10 hores.

El Consell Insular enviarà un correu electrònic a les persones que hagin resultat guanyadores de les entrades, que s'hauran de recollir al Teatre Principal de Maó.