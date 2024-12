Molts dels col·laboradors i articulistes d’«Es Diari» van participar aquest dijous a la trobada que es fa cada any abans de Nadal. Va ser un acte entranyable, en què els opinadors comparteixen conversa i al mateix temps es reconeix l’aportació d’alguns que mantenen una antiga fidelitat amb els lectors. L’editor Josep Pons Fraga va fer referència als «temps d’incertesa, però seguim endavant», valorant la vocació periodística que empeny cada edició. Va recordar Juan Carlos Ortego i la seva aportació al periodisme.

Antoni Olives

Aquest dijous es van entregar els fars als col·laboradors Antoni Olives i Rafa Ayala. Aquest darrer no es va poder desplaçar i l’editor i el director li van lliurar a la seva residència. Ho va acceptar amb l’emoció d’una persona que sempre ha sentit vocació pel periodisme. Antoni Olives va recollir el far a l’acte del diari i va demostrar com supera totes les dificultats per a mantenir les seves col·laboracions. Pons Fraga va llegir un dels poemes del llibre que acaba de presentar Antoni Olives, «Sa vida és un camí sense final».

Rafa Ayala

Pàgines d’idees diverses

El gran nombre de col·laboradors del diari són un dels valors d’un mitjà que vol ser de tots els menorquins. El director, Josep Bagur, es va mostrar orgullós de com l’esforç d’una redacció amb mitjans limitats permet oferir un bon diari cada dia, «un producte periodístic professional i de qualitat». També va informar dels bons resultats de l’edició digital, amb el lideratge del subdirector Miquel Fèlix, que està aconseguint fidelitzar molts lectors.