S’ha convertit en tradició per a alguns menorquins fer una nedada el primer dia de l’any. Aquest dimecres van tenir sort, el temps acompanyava, no feia massa vent ni pluja. No es pot dir que fos un dia calent, el xoc d’entrar al mar en ple hivern hi és. Però ho van compensar amb humor i bona companyia.

A la platja de Binibèquer, a Sant Lluís, ja és una tradició que es reuneixin un grup d’amics per fer una nedada dia 1 de gener. Nito Monjo, que fa de coordinador, explica que són almanco deu anys de quedar aquest dia. Els uneix l’amistat i l’única condició que hi ha per participar, cada primer d’any a les 12.15 hores, és dur un gorro del Pare Noel.

Monjo comenta que enguany l’aigua no estava tan freda com altres vegades. Açò depèn de la meteorologia i el 2025 els ha respectat. Una mica de vent de Ponent els feia patir per si hi havia borns, un company desagradable en altres nedades de Cap d’Any, però no han aparegut per sort aquestes bestioles. Enguany han estat set persones, el número no acostuma a variar massa, algunes de les quals neden tot l’any, fins i tot en algun cas al mar. La trobada acaba amb un berenar de coca amb xocolata que ajuda a recuperar-se del cop que suposa, inevitablement, fer una calmuada amb aquestes temperatures.

A Cala en Porter van ser uns quinze els valents que van desafiar les baixes temperatures.

En el cas de Cala en Porter es va trobar per nedar un grup més nombrós, una quinzena de persones vinculades a l’Associació de Veïns. Amb la mar en calma, i encara entre algunes restes de la riada del passat agost, van fer un bany residents amb edats compreses entre els 23 anys dels quatre més joves, i els 72 anys de les dues més experimentades. Expliquen que és un costum que va a més d’any en any a la urbanització d’Alaior.