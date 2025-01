Luis Alejandre Sintes (Maó,1941) va rebre el Far d’Honor dels Protagonistes de la Vida Menorquina, que va ser la sorpresa de la gala per a la majoria dels assistents. El premi reconeix una brillant trajectòria militar i sobretot el seu lideratge d’un gran grup de voluntaris que el mes de setembre de l’any passat van celebrar els 20 anys de feina incansable per recuperar l’hospital britànic de 1711 i tota l’Illa del Rei, que fins llavors estava abandonada i espoliada.

L’any 1959, Luis Alejandre entra a l’Academia Militar de Zaragoza. El seu pare Pedro era advocat i la mare Nineta procedia dels Sintes mariners que importaven blat d’Esmirna. Però el seu avi de l’Alcarria va ser un militar que va fer les guerres del general Prim. D’aquí li ve a Alejandre l’interès per estudiar la figura del militar de Reus. És tinent paracaigudista (1963) i fa el curs d’Estat Major amb destinacions a diferents places, la capital entre elles.

El 1989 la seva trajectòria fa un gir. Des de Grosvenor (Londres) on va coincidir amb Moratinos, comença quatre anys de missions de pau de Nacions Unides. Treballa a Honduras, Moskitia, Managua, San Salvador, Guatemala i va intervenir especialment en les negociacions de pau amb les FARC a Colombia. A la gala es va projectar una imatge d’Alejandre amb Fidel Castro a l’Havana, en el marc d’aquest procés de pau (la poden veure a la darrera pàgina).

Va ser director de l’Academia de Toledo (1994-96), cap de gabinet del ministre de Defensa (1996-2000), Capità General de Barcelona (2000-2002), i entre 2002 i 2004 va ocupar el màxim càrrec militar, va ser cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, Després va passar a la reserva.

Luis Alejandre va desembarcar a l’Illa del Rei l’any 2004. Dos anys després els voluntaris ja van rebre el premi de Protagonista de la Vida Menorquina. El juny de 2004 Alejandre va visitar l’illot per primera vegada com amfitrió d’alumnes de la Politècnica de Barcelona, que li van criticar que no fessin res per recuperar l’Illa del Rei que estava abandonada i en runes.

Luis Alejandre ha fet servir tots els seus recursos per aconseguir uns resultats extraordinaris. Avui, gràcies a ell i als voluntaris, l’Illa del Rei és un referent cultural arreu, i en l’àmbit internacional des de l’obertura de Hauser & Wirth.

La visita del rei Juan Carlos I, amb el que té una relació d’amistat, va ajudar a empènyer les gestions amb Endesa i REE. Matas també ajudà. Fundatur, amb la intervenció de Carme Serra, va aportar recursos per a l’ala principal de l’edifici. El deute de 200.000 euros es va amortitzar el 2023. Amb els fons de l’1,5 % cultural amb l’Ajuntament de Maó es va recuperar l’ala sud. Amb el 80 per cent de l’edifici recuperat, ara queda pendent l’edifici Warren per completar una obra impressionant.

El lideratge d’Alejandre ha obtingut una resposta de voluntariat mantinguda durant 20 anys. Unb mèrit de tot el col·lectiu que dona més valor encara al reconeixement d’ahir. Només l’any passat van visitar l’Illa 18.200 persones.

L’interessant futur de l’Illa del Rei s’ha escrit amb la feina d’aquests darrers 20 anys.

Metalurgia Pons, el triomf de la indústria

El bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, fou l’encarregat de lliurar el premi al gerent de Metalurgia Pons LIM, Bernat Pons Mascaró, pel centenari que enguany compleix aquesta empresa ubicada al polígon industrial d’Alaior. El negoci fou fundat per Cristóbal Pons, en Tòfol Xuc, qui, juntament amb el comptable Joan Ginard i el pèrit mecànic alemany Otto Froëhlich, van transformar una fàbrica de bosses de malla de plata en La Industrial Metalúrgica (LIM) fabricant claus i frontisses de fusteria.

Els germans Antoni i Estanislao Pons Carreras van representar la segona generació d’industrials. I van ser ells qui, amb visió de futur, van preparar el seu nebot Bernat Pons Casals perquè assumís el relleu del negoci. Treballà en l’empresa familiar des de ben petit i en els anys setanta va agafar el timó donant-li un gran impuls i obrint mercats internacionals fins al punt de posicionar la marca LIM com una de les més reconegudes d’Europa.

Avui en dia, l’empresa ja és gestionada per la quarta generació d’empresaris. Bernat i Isabel Pons Mascaró mantenen la línia de creixement del seu pare. I gràcies en això, tenen un catàleg d’un milenar de referències i la possibilitat de fer 10.000 combinacions. Ja exporten a 40 països, principalment, a Europa, Amèrica i Emirats Àrabs. Sens dubte, són la prova que la producció industrial a Menorca pot competir arreu del món.

El gerent Bernat Pons Mascaró recollí el premi acompanyat de la seva filla Lucía qui, potser en un futur assumeixi la cinquena generació d’industrials. Per a ell, els grans mereixedors del premi són els treballadors qui durant aquests cent anys de vida han format part de l’empresa i, sobretot, els seus fundadors, qui impulsaren un negoci que dona valor a la indústria menorquina.

Va fer una pinzellada de la història de l’empresa recordant els inicis i cadascuna de les generacions que han afrontat el repte de créixer i posicionar-se.

I va fer una menció especial a la seva mare, Francisca Mascaró, qui durant més de cinquanta anys ha estat ànima i estaló per a la família, primer amb el seu pare i ara amb els fills.

Margarita Huguet, el ‘Goya’

El conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern, Juan Manuel Lafuente, en representació de la presidenta del Govern, Marga Prohens, va entregar el guardó a la productora Margarita Huguet qui l’any passat va aconseguir el Goya a la millor producció per la pel·lícula «La sociedad de la nieve», dirigida per Juan Antonio Bayona, i que descriu la tragèdia de l’equip de rugbi d’Uruguai quan el seu avió es va estavellar als Andes.

Huguet va estudiar a l’institut Cap de Llevant per cursar després un cicle formatiu de grau superior en Producció de Cine, Ràdio i Espectacles a Barcelona. Va seguir formant-se cursant un postgrau de Guió i Llargmetratges de Ficció a Barcelona i màster per desenvolupar projectes cinematogràfics.

Per arribar a ser directora de producció ha passat per tots els escalons de l’ofici. I «La sociedad de la nieve» era la tercera pel·lícula o sèrie en què assumia la direcció.

Margarita Huguet va nèixer a Maó el dia 1 de febrer de 1980. Ha construït la seva carrera professional fora de Menorca durant els darrers vint anys. Des del 2023 torna a viure a l’Illa, amb la seva parella Olga Pujalte.

Juan Manuel Lafuente, a la seva intervenció va considerar que «la seva carrera en el món del cinema és un exemple de superació i excel·lència, la prova que quan un somni es persegueix amb esforç i passió s’arriba a fer realitat».

Per la seva part, Margarita Huguet va assegurar que la projecció del vídeo amb les paraules d’enhorabona de Juan Antonio Bayona havia estat una sorpresa molt xula i, a més, va aprofitar la concessió d’aquest guardó per assegurar que el 2024 havia estat un any molt important en la seva trajectòria professional amb la consecució del Goya com a directora de producció de la pel·lícula dirigida per Bayona. Huguet va assenyalar que per a ella va ser un orgull dur el Goya a Menorca i va expressar la seva satisfacció pel seguiment oficial, popular i mediàtic que se li va fer a l’Illa, donant-li els menorquins molt de carinyo i recolzament, per la qual cosa se li va fer el camí molt més fàcil.

Nil Riudavets, molt més que un atleta

El triatleta Nil Riudavets ha viscut l’any més especial de la seva vida. Després de molts esforços i una vida de superació, aquest esportista aconseguia la medalla de bronze de triatló en la classe TS4 en els Jocs Paralímpics de París. L’esport li regalava llavors una medalla que mai no oblidarà.

Fou el batle de Maó, Héctor Pons, i cosí de Riudavets, l’encarregat de lliurar-li el guardó com a protagonista de la vida menorquina en activitats esportives regalant a tots els assistents un emotiu moment.

La vida de Nil Riudavets va canviar quan va perdre la mobilitat del braç dret després de sofrir un xoc frontal amb la bicicleta contra un altre triatleta mentre participava en una competició a Catalunya. Era el dia 1 de maig de 2019. Després d’un temps allunyat del món de l’esport, Riudavets va vèncer les seves pors i es va animar a participar en la Copa del Món de Triatló paralímpic de Corunya, en la qual aconseguí la primera posició i va tornar a recuperar la il·lusió per competir al més alt nivell.

La seva història de com un atleta de gran capacitat es recupera d’un greu accident que li fa perdre el braç dret i és capaç de tornar a competir ha estat motiu d’admiració de molta gent i d’inspiració en alguna de les moltes xerrades que ha ofert. El suport de seva parella i de la família ha estat fonamental en un camí de creixement personal impressionant.

La medalla de bronze culmina aquest procés de reconciliació entre Nil Riudavets i el món de l’esport que tantes llàgrimes i alegries li ha provocat.

Nil Riudavets va recollir el guardó subratllant el seu orgull de poder tenir a ca seva el guardó aconseguit, a més d’agrair la glosa recitada pel glosador Juanjo Orfila mentre es projectaven imatges de l’atleta maonès. Riudavets va recalcar els valors i el caràcter que li havia donat l’activitat física realitzada al llarg de la seva vida, atribuint el mèrit al seu pare i a la seva mare, els quals sempre li havien dit que havia de lluitar i no tirar mai la tovallola, una ensenyança que reflecteix perfectament la seva vida des que va patir el traumàtic accident.

Finalment, Riudavets va assegurar que allò que tenia més valor era el fet de sentir-se molt orgullós de ser menorquí i ser conscient que els menorquins van sentir la consecució de la medalla com una cosa pròpia.

La Menorca més solidària davant la DANA

El premi Protagonista de la Vida Menorquina en activitats socials va voler reconèixer la resposta solidària de Menorca a la catàstrofe de la DANA a València, dos mesos després de la que va causar danys milionaris as Mercadal. Aquesta resposta va ser tan nombrosa que l’escenari del Teatre Principal es va omplir d’aquestes entitats. Totes elles volien simbolitzar aquesta resposta que va ser més àmplia. Els que van representar aquesta resposta van ser persones i entitats que es van desplaçar a les zones afectades de València o que van dur a terme iniciatives as Mercadal, com a municipi més afectat per la DANA del 15 d’agost. Els 17 representants van rebre el reconeixement en forma de portada d’«Es Diari» que incorporava en cada cas l’activitat que havien duit a terme. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, els hi va lliurar a cada un d’ells. El Far del premi quedarà dipositat a l’Ajuntament des Mercadal, el lloc que més va patir la gota freda el mes d’agost. El seu batle, Joan Palliser, va recollir el far.

Aquest és el detall de les persones i entitats reconegudes. L’empresa de transport Mascaró Morera que va recollir centenars de donacions, amb les que va omplir sis tràilers, i ho va traslladar a la Península. Els comerciants des Mercadal, amb el forner valencià Toni Sáez, amb la recollida i trasllat de dos camions, amb l’ajuda dels vesins. Ayuda Menorca, de Marc i Albert Sánchez, que van recollir i portar a les zones afectades 1.200 joguets per a una cavalcada de Reis solidària, després d’haver aconseguit també una grua per treure cotxes. Els pagesos, amb Joan Pons, que hi van anar amb dos tractors i una retroexcavadora. Grues Torres, que amb dos vehicles va ajudar a retirar cotxes destrossats. David Llopis, de Búsqueda y Rescate Menorca, va treballar amb un dron en tasques de recerca de víctimes. La infermera Marga Villalonga va formar part del Grup Balear de rescat. Belén Jiménez i Carlos Cubero, coordinadors d’Emergències 112, també s’hi van traslladar.

José Sánchez, d’Atòmic Menorca, i els seus companys, van recuperar la llum de prop de 200 cases i també centres geriàtrics i escoles. Els bombers del Consell van muntar una expedició, igual que cinc agents de la Policia Local de Ciutadella. L’associació del camp Fagme es va comprometre en la recollida de material. Les cuineres Laura Garriga i Mar Pérez es van sumar a l’operatiu per preparar 15.000 plats calents cada dia. Onze voluntaris de Sant Climent i Ciutadella, amb el prevere Joan Camps, van actuar a Algemesí. Roger Ferrer de l’Ibanat portà a terme tasques de coordinació. Tres caps de Protecció Civil van col·laborar a les zones afectades. I Menorca por Valencia des Mercadal va omplir tres camions amb mobles i electrodomèstics, recordant la feina de la voluntària de moltes causes Ilia Lorenzo.