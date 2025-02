El ciutadellenc Àlex Arroyo Rodríguez ha guanyat el Millor Projecte de les Illes Balears i 2n Premi, atorgat de forma ex aequo, pel seu videopòdcast «Carrers plens d’història», en la segona edició del concurs de creació de contingut en català d’informació de proximitat a les xarxes socials, AMIC-Nous Talents.

La proposta d’Àlex Arroyo narra la història de carrers de Menorca i el pas del temps explicat en primera persona. Per la seva part, Maria Antònia Esquinas Triguero i Jhoisy Vargas Trujillo, ambdues de Palma, van rebre el reconeixement com a finalistes d’honor.

Els projectes guardonats tracten temàtiques tan diverses com el món de la cultura, música i art, l’actualitat de proximitat de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià, l’oci i el turisme de les Terres de l’Ebre i els esports, com per exemple, el ciclisme de pista.

Aquesta segona edició el concurs ha assolit una participació general d’un centenar de joves de Catalunya, País Valencià i Balears procedents de 30 universitats i centres educatius, com Cesag, la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull Blanquerna, la Universitat Jaume I i l’Iseacv, entre altres.

L’AMIC IB, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació de les Illes Balears, representa a més de vuitanta mitjans impresos, digitals i audiovisuals de proximitat, temàtics i generalistes fortament arrelats arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa 40.000 exemplars, mentre que en digital superen els 5.500.000 de navegadors únics mensuals.