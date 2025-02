L’Ajuntament de Maó ha obert el termini per participar al concurs de Carnaval 2025 que enguany repartirà un total de 4.725 euros entre donacions en metàl·lic i vals de compra. Hi haurà un concurs infantil el Dijous Jarder (dia 28 de febrer) i el concurs del dissabte de Carnaval (dia 1 d març).

El concurs infantil tindrà dues categories: individual, que atorgarà un primer premi per a un val de compra en una botiga de jocs per valor de 70 euros; i un accèssit per un val de 30 euros. I en parella o grup: atorgarà un primer premi d’un val de compra en una botiga de jocs per valor de 100 euros; i un accèssit per un val de 50 euros.

Per altra banda, el Concurs de Dissabte de Carnaval, tindrà les següents categories: Comparsa amb un premi de 100 euros en metàl·lic. Carrossa, amb un premi de 200 euros en metàl·lic. Coreografia, amb un premi de 100 euros en metàl·lic. Ball de carnaval, amb un premi de 75 euros en metàl·lic.

Ajudes

Amb l’objectiu d’incentivar la participació, ja fa uns anys que l’Ajuntament reparteix ajudes per a les despeses de preparació de les disfresses. Enguany, compta amb 4.000 euros a repartir entre els participants.

Així, es poden concedir un màxim de 250 euros per grup en el cas de les carrosses, i un màxim de 150 euros per a comparses.