Sis alumnes de batxillerat de Menorca van obtenir ahir, a Ciutadella, sengles reconeixements en el marc dels II Premis Vinculum de recerca que convoca l’Institut Menorquí d’Estudis. Els guanyadors van ser Aisha Anglada Juan, de l’institut Maria Àngels Cardona i Clàudia Yañez Villalonga, de l’IES Joan Ramis i Ramis.

L’acte de lliurament es va celebrar al Teatre des Born, amb la presència de més de 400 alumnes de batxillerat. Es reunien allà per conèixer els noms dels guanyadors i els finalistes en les dues categories del certamen. Aspiraven a premi trenta treballs, d’estudiants de vuit instituts, Josep Maria Quadrado i Maria Àngels Cardona, de Ciutadella; Biel Martí, de Ferreries; Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior; i Cap de Llevant, Pasqual Calbó, Joan Ramis i Ramis i l’Escola d’Art de Menorca, de Maó.

Les guanyadores (àmbit general), amb el rector de la UIB, Jaume Carot, que lliurà els premis. Katerina Pu

Entre els treballs de temàtica menorquina, la guanyadora va ser Aisha Anglada, de l’IES Maria Àngels Cardona, i Adrià Verger Teixidor, de l’institut d’Alaior, i Sara Linares Villalonga, del ‘Joan Ramis’, van ser els finalistes. Així mateix, en la categoria general, el primer premi va ser per a Clàudia Yañez Villalonga, del ‘Ramis i Ramis’, mentre que Anna Coll Gomila, del ‘Josep Miquel i Guàrdia’i Aina Gilabert Solé, de l’Escola d’Art de Menorca, acabaven com a finalistes.

Per a l’ocasió es va comptar amb la presència del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, qui va entregar els premis d’àmbit general, i del conseller insular i president de l’IME, Joan Pons Torres, que va lliurar les distincions de temàtica menorquina.

El teatre es va omplir d’estudiants fins al ‘galliner’. KATERINA PU

Des de l’IME, la seva coordinadora científica, Marta Jordi, valorava la qualitat de les recerques dels estudiants, especialment, per la «diversitat de recursos» utilitzats durant les investigacions, i per la «creativitat», tant en els plantejaments, com les metodologies emprades.

Xerrades i espectacle científic

L’acte, de tres hores, va tenir un «públic entregat de principi a final», amb els joves implicats i participatius, indicava Jordi. Es referia a les intervencions que va incloure la trobada. Maria Portella, membre de l’IME, doctora en Neurociències i coordinadora del Grup de Recerca en Salut Mental de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, va fer una xerrada sobre neurociència que va captivar els assistents. També ho va fer el doctor en Biologia i catedràtic de Fisiologia Vegetal, Jaume Flexas amb una intervenció científica sobre l’estudi de plantes en llocs remots com l’Antàrtida.

Per la seva part, el divulgador científic de CreaCiència, Dani Jiménez, va oferir un espectacle científic, amb un viatge en el temps «Des d’Hipàtia fins a Einstein». L’actriu Espe Robert va ser l’encarregada de conduir l’acte.