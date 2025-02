La Fira de sa Perdiu agafa força as Mercadal

Damià Mesquida va guanyar el Concurs de caça de perdiu amb reclam que, organitzat per la Societat de Perdigoters de Menorca, es va celebrar en el marc de la XXXVIII Fira de sa Perdiu de Menorca al Recinte Firal des Mercadal, un esdeveniment que entre les 10 i les 13.30 hores va comptar amb una fira de productes tradicionals, tir amb fona, exposició de quadres a l’oli d’aus, mostra de cans de caça i un altre de bellesa, demostració de cuina i de falconeria, i rutes amb ponis.

Damià Mesquida amb la perdiu Coll es va imposar en el Concurs de caça de perdiu amb reclam amb una puntuació de 79,6 als vint-i-cinc restants participants, per la qual cosa podrà participar en el Campionat d’Espanya d’aquesta disciplina que es celebrarà a Alacant. Els quatre següents classificats del concurs van ser Toni Fuster amb la perdiu Balear (61,83), seguit de Joan Clar amb Matas (60), Joan Fortuny amb Xamo (56,5) i Diego Pons amb Font Jasa (56,4).

Damià Mesquida, al centre, amb el trofeu de guanyador. | C. Rotger

Miquel Àngel Pons, que des de l’any passat és el president de la Societat de Perdigoters de Menorca, manifesta la seva satisfacció per com s’ha desenvolupat aquesta nova edició de la Fira de sa Perdiu, destacant òbviament el concurs de caça de perdiu amb reclam per ser una prova classificatòria per al Campionat d’Espanya. «El concurs consisteix en simular el que fem al camp, com és posar un mascle damunt una paret o una monjoia, el perdigot ha de reclamar al camp, que deim, en aquest cas i quan veim oportú, que és damunt uns dos minuts, si el perdigot ha començat bé li amollam una perdiu i veim quan reben, és a dir, quan sa perdiu va cap a ell i ha de fer una sèrie de coses per determinar que s’ha fet bé, és a dir, ha de començar a cantar més fluixet, no s’ha de moure gaire, ha de rebre de manera que aquella perdiu es confiï per venir, al camp les agafam vives amb bagues o se’ls mata amb escopeta», explica.

Pons afirma que la participació ha estat més baixa que el concurs de l’any passat a causa d’una menor presència de perdigoters de Mallorca, «el ferri i l’estada era molt car, venir a fer un cap de setmana aquí i poder classificar-te a un Nacional és mal de fer, perquè hi ha diferents imprevists que poden passar, com que el temps no sigui bo i altres, clar és jugar-te-la un poquet», reflexiona.

Per altra banda, el president dels perdigoters de Menorca destaca la mostra de caça amb perdius amb reclam per als infants, «han participat quatre fillets i filletes d’uns 8 o 9 anys, estem molt contents que hi hagi joves que comencin amb ganes a agafar l’afició», subratlla.