L’associació Divers va celebrar el passat dissabte la II Gala-Sopar Solidària a la Sala Multifuncional de Ciutadella, que va comptar amb una desfilada de moda inclusiva i l’anunci dels projectes que l’associació comparteix amb altres entitats tant de l’Illa com fora d’ella, en una vetllada que va resultar molt emocionant.

El càtering va anar a càrrec de l’Escola de Formació i Inserció Laboral de Ca n’Aguedet, una col·laboració que encaixa perfectament amb les aliances que promou l’associació presidida per Tònia Gomila.

Aquesta segona Gala-Sopar solidària de Divers va comptar amb la presència de representants de les tres entitats amigues, com són Per la Mar Viva, Mestral i Menorca Per Tot, amb les quals l’associació de persones amb diversitat funcional manté una estreta col·laboració, a més de l’Ajuntament de Ciutadella que donat suport econòmic.

També es va destacar la formalització enguany d’un conveni amb l’Institut de la Joventut de Menorca (Injove), en què mitjançant el programa Leader l’associació Divers gestionarà els bancals que s’habilitaran a Sa Vinyeta i l’organització de cursos relacionats amb els productes de proximitat.

A canvi, els integrants de Divers podran gaudir de les instal·lacions de Sa Vinyeta i altres que gestiona Injove. Aquesta aliança es va veure reforçada amb l’assistència de director insular de Joventut, Rafel Quintana, i la directora d’Injove, Carol Cerdà.

Representants de Catalònia Fundació Creactiva, ubicada al municipi català de Cerdanyola del Vallès, també van estar presents a la gala, en què es va anunciar l’acord amb Divers per fer intercanvis, el primer serà el pròxim mes de juny a Sa Vinyeta, i la celebració de programes de formació sobre situacions de vulnerabilitat, a més de participar en la comercialització de les chancles Empatías que confecciona un centre ocupacional de Catalònia.

La desfilada de moda va comptar amb la participació d’una vintena de models i la col·laboració de Toni Fuster que va ser el responsable de les coreografies que van fer de la gala una trobada emocionant i màgica.