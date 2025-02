L’església de Santa Maria, de Maó, comptarà a finals del pròxim mes d’abril amb una nova instal·lació elèctrica adaptada a la normativa vigent i que s’inaugurarà durant un concert amb la Coral de Sant Antoni i la coral Clau de Sol.

Els treballs de la reforma integral de la instal·lació elèctrica de Santa Maria van començar el passat mes d’agost per José Hernández Instalaciones Eléctricas, a partir d’un projecte d’il·luminació redactat per la mateixa empresa maonesa i la italiana Iguzzini, amb la col·laboració de l’enginyer elèctric Pepe Vilafranca.

«La reforma integral del temple era necessària, encara hi ha part de la instal·lació que funcionava amb el sistema de fils de trençat de cotó. És una situació molt desfasada, no adequada a la normativa vigent, i es fa també pensant en què és un edifici històric i sobretot per la quantitat de gent que es reuneix en moments determinats de l’any», assegura el rector de Santa Maria, Joan Miquel Sastre.

El rector Joan Miquel Sastre i l’actual sistema manual d’encesa.

José Hernández Instalaciones Eléctricas, que fa quinze anys ja va deixar col·locada la instal·lació elèctrica davall del paviment de marbre que es va posar de nou en previsió d’una futura reforma, està ultimant l’execució del projecte que funcionarà amb un sistema digital i dotarà d’una nova il·luminació amb làmpades LED de baix consum i calor freda, la nau, les cúpules, les tribunes, les capelles, el presbiteri, l’altar, la sagristia, el cor, l’orgue i les dues portes exteriors.

Benedicció

A l’acte de benedicció i inauguració de la nova instal·lació elèctrica, que comptarà amb l’assistència del bisbe Gerard Villalonga i les autoritats, s’aniran il·luminant successivament les diferents parts del temple a mesura que es vagi interpretant cada part del cant.