El col·legi La Salle Maó ha quedat classificat en tercer lloc en la cinquena edició del concurs escolar «Jo també vull ser científica», organitzat per la Conselleria d’Educació i Universitats en el marc del Dia Internacional de la Filleta i la Dona en la Ciència, amb la presentació del projecte sobre les científiques Donella Meadows, Purnima Devi Barman i Xiaoyuan Ren, que ha estat elaborat per deu alumnes de 4t d’ESO C, amb la coordinació de les professores Caterina Mascaró i Adelaida Tena i la col·laboració de la professora Núria Carretero.

L’elaboració del projecte «La història de Donella Meadows, Purnima Devi Barman i Xiaoyuan Ren», que va concursar en la categoria d’exposició i amb la temàtica sobre la ciència ambiental, va prioritzar la recerca de dones científiques que no fossin de les més conegudes. El treball es va fer amb la participació de tres grups d’alumnes, centrant-se cada un d’ells en cada una de les referides científiques, amb l’elaboració d’una biografia i un text sobre la seva principal aportació, en les assignatures de Física i Química, Matemàtiques i Biologia i Geologia. L’alumnat de 4t d’ESO C va fer una presentació digital del projecte a l’alumnat de 5è de primària. | LA SALLE MAÓ Han elaborat murals i maquetes. | LA SALLE MAÓ Murals i maquetes El treball de recerca es va concreta en l’elaboració d’uns murals d’exposició als passadissos de l’escola sobre la científica ambiental, mestra i escriptora nord-americana Donella Meadows, autora del llibre «Els límits del creixement»; la bióloga india Purnima Devi Barman, coneguda pels seus treballs sobre la conservació de la cigonya; i l’enginyera ambiental xinesa Xiaoyuan Ren, que ha creat un programa per detectar els punts d’aigua potable per als habitants de les zones rurals. A més, l’assignatura de Tecnologia es van confeccionar unes maquetes sobre el tema investigat. Posteriorment, a l’assignatura Digitalització es va preparar una presentació digital que es va exposar a l’alumnat de 5è de primària, a més de la seva difusió a les xarxes socials del centre. Una de les maquetes relacionades amb la temàtica de les dones científiques que han protagonitzat el projecte de recerca escolar guardonat. | LA SALLE MAÓ El passat dimarts, les professores Adelaida Tena i Caterina Mascaró i els alumnes Joan Rotger i Nora Rodríguez es van desplaçar a Palma per assistir a l’acte de lliurament de premis celebrat a la Conselleria d’Educació i Universitats.