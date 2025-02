L'any 1972, Esteve Mercadal Barceló va reunir-se amb Pere Llorens Benejam, Toni Torres, Llorenç Taltavull Pons i Miquel Truyol Cursach per formar un grup folklòric amb la voluntat de conservar les arrels de la pagesia de Ciutadella. Durant aquest període s’hi van afegir Joan Mascaró i Perico Marquès Taltavull i el 1975 el Grup Folklòric Tramuntana tenia una quinzena de membres, fent a finals d'aquell any la primera actuació per Sant Joan Bosco al Teatre de Calós.

El Grup Folklòric Tramuntana ha fet durant cinquanta anys moltes ballades a Ciutadella i la resta de pobles de l’Illa, a més d’intercanvis culturals.

Cinquanta anys després, el passat diumenge dia 8 de febrer, el Grup Folklòric Tramuntana va celebrar l’aniversari de la seva creació, amb l’organització d’una ballada popular a la plaça des Pins a la qual estava convidat tots els que volguessin ballar amb ells. En acabar, els membres del grup folklòric es van reunir al voltant de la taula per fer un dinar de germanor que, com no podia ser d’altra manera, es va culminar amb la degustació de dos pastissos que duien un el nom del grup folklòric i l’altre l’aniversari.

Margarita Taltavull Marquès té 71 anys i en fa setze que és la presidenta d’aquest veterà grup folklòric que durant cinc dècades ha fet nombroses actuacions tant a Ciutadella com a la resta de pobles de l’Illa, havent escampat els balls i la música tradicionals mitjançant els intercanvis culturals més enllà dels límits insulars, tant a la resta de les illes balears, com a la península i les illes Canàries.

El passat diumenge, els membres del Grup Folklòric Tramuntana van fer una ballada popular a la plaça des Pins i un dinar de germanor per celebrar l’efemèride.

Margarita Taltavull assegura que el grup folklòric assaja com a mínim una vegada a la setmana en una cotxeria que és de la seva propietat, «ara hi ha sonadors nous qui comencen a sonar», el que facilita l’aprenentatge i la formació constant dels seus integrants. Recorda que son pare als sonadors que va ensenyar els deia que «per ser un bon sonador de guitarró, us heu de rompre ses camies», perquè ell feia feina i sempre rascava amb el dit.

Els intercanvis culturals amb altres grups de fora de l’Illa són una part important de la seva activitat. El darrer grup que ha vingut a Ciutadella va ser un de La Coruña i el pròxim mes de setembre hi aniran per tornar la visita. «Miri vostè, cinquanta anys és molt bo de dir, però és molt mal d’estirar. Sap que n’hem fet de coses, cada any solem fer un intercanvi, cada any ve un grup d fora i després noltros hi anam a tornar la visita», assegura.

No obstant açò, Taltavull exposa la dificultat per fer l’intercanvi, «perquè un temps anaven molt a hotels, però avui en dia els hotels ja no ens volen. I amb les ajudes que cobram del Consell insular i un poc de l’Ajuntament de Ciutadella és molt mal d’estirar per fer aquests intercanvis, però de moment encara ho feim», subratlla.