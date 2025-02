Quan jo era al·lot, a moltes pel·lícules del «Far West» sortia un personatge que era l’editor del diari local, potser no tant important com la figura del «Sheriff», del «jove» de la pel·lícula o del enterramorts, però fonamental per a donar les noticies, bones i no tant bones del poble on passava l’acció. Una força viva defensora de l’ètica i la moral ciutadana. Vull recordar, com a exemple, «Solo ante el peligro» on l’editor del diari local és apallissat pel dolent de la pel·lícula per haver escrit un article contra ell. Açò vol dir que la presència d’una premsa independent i neta és absolutament necessària per a poder contar la història real.

Actualment, els mitjans de comunicació s’han estès i multiplicat, tant pel que fa al suport paper fins als sistemes informàtics, difícilment controlables, açò que en diuen «xarxes socials». També cal citar l’especialització, des de les informacions generals i locals fins als esports, passant per l’anomenada premsa «rosa», que de moderna no en té res. Aquest article pretén relatar unes xafarderies succeïdes als Estats Units d’Amèrica durant el segle XIX, i relacionades, en certa manera, amb el port de Maó.

Probablement, la primera crisi de govern dels nous Estats Units d’Amèrica va ser la patida pel setè president, Andrew Jackson, entre els anys 1829 i 1831, quan per diferències derivades de las relacions extramatrimonials entre un destacat senador, jove -posteriorment va ser ministre de la guerra- i una viuda, encara més jove, de nom de fadrina Margaret O’Neal, que havia estat casada amb un Intendent de l’armada nord-americana, John B. Timberlake. Les diferències provenien del fet que les esposes de la majoria dels ministres- o secretaris d’Estat- constituïdes en un grup de pressió, van intentar forçar la dimissió de qui va ser secretari de Guerra. Cas curiós aquest, on les dones dels polítics van fer un cop de força per a destituir un ministre per mor de la seva relació sentimental amb una dona, viuda, jove i de baixa extracció social, i van forçar aquesta crisi governamental.

Fent temps enrere, seria bo fer una crònica històrica-sentimental que ens permeti conèixer millor l’origen d’aquesta crisi d’Estat i la seva relació amb Menorca.

Na Peggy O'Neal de gran.

És sabut que la primera flota naval fora de les seves aigües territorials creada pels nord-americans va ser, segurament, la que es va denominar «Mediterranean Squadron»- que va passar a ser la «Sexta Esquadra» del Mediterrani-, creada per a protegir les flotes mercants americanes al nostre mar i que va emprar el port de Maó com a base d’hivernada entre el segon i el quart decenni del segle XIX.

La protagonista d’aquesta història, Margarita O’Neal, coneguda com «Peggy», era filla de l’amo d’un establiment hostaler de Washington, la «Franklin House» ubicada molt a prop de la Cambra de Representants i freqüentada per la classe política, on ajudava son pare a atendre la parròquia. Eixerida ella, a l’edat de 17 anys es va casar amb un intendent de l’armada nord-americana, bastant més gran que ella, atès que tenia 39 anys, de nom, com ja he dit, John Timberlake. L’any 1818, el matrimoni va conèixer a un jove senador, John Eaton de només 28 anys, ja viudo i amic del que va ser president Jackson. Com és natural, amb el marit embarcat i ella a la taverna de son pare, amb la natural relació directe amb militars i polítics, les xafarderies eren contínues i plenes de mala fe. La vida professional de Timberlake va patir més d’un fracàs, ja que com a intendent que tenia al seu càrrec les qüestions administratives i econòmiques del barco, les finances van anar malament un parell de vegades, per motius diversos i no imputables únicament a ell, i se’n va sortir com va poder, encara que, pel que sembla, amb l’ajut del senador.

Naturalment, les xafarderies van anar prenent força, atès que l’intendent passava fora de casa períodes bastant llargs. Per aquell temps la premsa escrita tenia molta repercussió i anava plena -com passa avui amb les xarxes socials- de comentaris malintencionats. Aquest tema va arribar al seu clímax quan l’interventor Timberlake va morir al port de Maó, on era pel seu càrrec al navili «Constitution» l’ant 1828, hi ha qui diu de tuberculosi, qui diu per suïcidi derivat del coneixement de la infidelitat de Margarita.

A principis del segle XIX s’esperava que les dones de l’alta societat fossin dòcils, ignorants i separades del món masculí. Margaret treballava a la «Franklin House» on anaven els pròcers de Washington, entre ells el senador Eaton, a qui, a vegades acompanyava a actes socials. I així van començar les xafarderies.

En qualsevol cas, el matrimoni entre el senador i la viuda no va respectar el temps que era costum per a tornar-se a casar- un any -, i la celebració va tenir lloc el mes de gener de 1829, la qual cosa ve revifar les murmuracions i els infundis emesos per les senyores esposes de la classe governant.

A la premsa capitolina es va anar mormolant el cas que es va anomenar «de les enaigües», amb clara al·lusió a aquestes peces de roba interior femenines. El casament entre Maggy i el senador va coincidir amb l’elecció d’Andrew Jackson com a president dels Estats Units i amb l’elecció de John Easton com a Secretari de la Guerra, propiciant la coalició «anti Peggi» de les esposes dels alts càrrecs del govern. L’escàndol polític va ser de dimensions considerables, fins al punt que tots els membres del gabinet presidencial van dimitir, produint-se la gran crisi política ja citada.

El senador va dimitir del càrrec de Secretari de Guerra l’any 1831, passant a ser governador de La Florida entre 1834 i 1836, any que va ser nomenat ambaixador dels Estats Units a Espanya, o va restar fins l’any 1840.

Consta que a finals de 1834 Eaton va venir l’illa amb la seva esposa Maggy, viuda de John Timberlake, potser amb l’objectiu de visitar la flota mediterrània americana, però consta escrit que van visitar la tomba del primer marit d’ella, l’intendent Timberlake. No he trobat res a la premsa local menorquina, a Menorca no hi havia cap diari i a la premsa de Mallorca no consta aquest viatge, però sí que hi ha referències a la premsa nord-americana.

La pregunta que potser es fa el lector és que hi té a veure Menorca amb aquesta crisi política nord-americana.

El primer «USS Constellation».

La resposta és que una nit plujosa de l’hivern de 2006, qui escriu aquesta crònica va recalar a l’únic bar que hi havia obert a Calasfonts, regentat per na Gloria, on hi havia un munt de diaris i alguns llibres, per a passar el temps entre glop i glop. Entre aquests llibres en destacava un, de format apaïsat, que duia per títol «El cementerio anglo-americano en el Puerto de Mahón» escrit pel vell amic José Luis Terrón Ponce. La nit va ser profitosa i la lectura enormement instructiva; jo de l’anomenat cementeri dels anglesos no en sabia quasi res, tret que l’havia restaurat el govern nord-americà devers l’any 1960, però poca cosa més.

El treball de Terrón Ponce no pretenia altra cosa que descriure la història d’aquest cementeri situat a s’altra banda del port, no massa enfora d’un altre cementeri, aquest denominat «dels francesos», que ja havia estat buidat i traslladades les restes al cementeri municipal de Maó tems passats. El treball d’en Terrón va consistir en localitzar i descriure una part dels enterraments que estaven en un relatiu bon estat, tant de mariners nord-americans som d’altres britànics i, fins i tot un d’un espanyol, José Mª Brisolara, considerat maçó, gran mestre grau 33, i la tomba d’un alemany, Karl Von Bunsen, sens dubte la més ben conservada de totes i que va ser visitada per l’emperador Guillem II l’any 1904. A la feina d’en Terrón no consta la tomba de Timberlake però no hi pot haver cap dubte de què és al cementeri, atesa la cita a la premsa nord-americana de l’any 1838. Quina pot ser la seva tomba no ho sabem de cert, però podria correspondre a una de la que no s’ha pogut trobar cap rètol però que està en un bon estat de conservació.

Per finalitzar aquest escrit caldrà parlar de com va acabar la protagonista d’aquest assumpte de tema propi del que avui en diuen «premsa rosa». «Peggy» O’Neal / Timberlake/ Eaton. Quan va enviudar per segona vegada, ja a l’edat de 59 anys es va casar amb un jove mestre de ball d’origen italià que li va prendre la considerable fortuna que havia heretat i, per major desgràcia fulletonesca, va fugir amb una neta seva. Tot digne d’una emissió pròpia de certs programes televisius d’avui en dia. Ja al segle XX, bastant més tard del seu traspàs, l’any 1932 es va publicar una autobiografia que va tenir gran èxit i va ser tema central d’una pel·lícula dels anys 30. Mirau si havia arribat a ser famosa que ja dins el segle XX la seva figura va ser emprada per una marca de cigars puros, com podeu veure a la figura que surt aquí, acompanyada d’una foto seva, ja de gran. El temps no va passar en va i l’edat no perdona.

Pel que es pot deduir, res de nou sota la capa del Sol.