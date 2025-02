L’esportista polonès Marcin Swiatek ha completat les 24 hores de rem indoor a favor dels fillets amb càncer i l’associació Aspanob. Ho ha fet amb èxit i remant 240 quilòmetres, 40 més que la distància recorreguda l’any passat.

El repte s’ha viscut aquest cap de setmana a les instal·lacions de MO CrossBox, a Maó. Allà, entre les 9 del matí de dissabte, i les 9 de diumenge, Swiatek ha estat acompanyat les 24 hores, per altres esportistes, membres del club esportiu, amics i la família d’Aspanob, per animar-lo en aquest repte intens. Com deia el responsable del gimnàs, Marc Prats, el polonès resident a Menorca va sentir el suport d’altres remers. En total van passar pel recinte esportiu unes 150 persones.

L’exigència de la prova es va comprovar, ja que Swiatek va patir rampes i problemes digestius, per la falta d’aliment sòlid durant tantes hores. Tot i així, L’esportista va poder completar la missió.

Des d’Aspanob, la seva presidenta, Joana Torres, manifestava el seu agraïment més profund al polonès, que per tercer any consecutiu fa aquesta prova. «Ens emociona molt aquest gest amb els fillets amb càncer». Només durant la nit, els assistents van contribuir amb la causa i es van recaptar 1.200 euros. El recompte final inclourà aportacions, de Bizum i altres mètodes.