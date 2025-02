L’associació diocesana d’escoltisme va organitzar dissabte l’acte en motiu del dia del Pensament o del Fundador, moment que s’aprofita per recordar Sir Robert Baden Powell, fer una aturada i reflexionar sobre la tasca educativa del moviment.

Enguany Vicenç Arnaiz, conegut per la seva tasca com a psicòleg dins el mon educatiu d’infants i joves, va rebre l’encàrrec d’Escoltes de Menorca per aprofundir en la importància de la relació personal, d’estimació i d’amor entre els caps i els participants als agrupaments.

La xerrada es va plantejar a partir dels valors de l’amor, la bondat, l’afecte, les cures i la justícia, com a essencials per l’educació. Va explicar que des de pràcticament el naixement de l’ésser humà, als tres mesos, ja som capaços de transmetre afecte, amor, bondat. Va destacar que per a desenvolupar capacitats d’estimar i de ser bondadosos, hem de rebre testimoni d’aquesta manera de viure de persones que ens siguin referents en la vida.