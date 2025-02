La yegua Clic Es Patrons, criada en Menorca, de once años de edad y CDE (caballo de deporte español) brilló con luz propia la semana previa, haciéndose con la victoria en la prueba inaugural del selecto CSI5*-W Ocala, en Estados Unidos, una de las competiciones de salto ecuestre más importantes del panorama internacional.

Formando binomio con el jinete afincado en Estados Unidos Francisco Goyoaga Mollet –en la actualidad, el quinto español en el ranking de la FEI–, el equino nacido, criado y formado en la Isla de la mano del criador madrileño Alejandro Rojas en su finca de Es Patrons, hizo un fantástico salto en la prueba inicial, un Dos Fases (al que se acostumbra a recurrir cuando hay muchos caballos en liza) de 1,40 metros, siendo el único binomio en rebajar los 30 segundos, y prevaleciendo por delante del irlandés Darragh Kenny, quien a lomos de Chaccossini finalizó en segunda posición.

Al día siguiente, Clic Es Patrons subió de prueba, saltó hasta 1.50 e hizo un cuarto en la clasificación, otro excelente registro, en lo que asimismo significó la confirmación de que esta yegua reside en lo competitivo en su mejor momento al poco de producirse su compra por parte de las cuadras de Goyoaga. Con antelación, la jaca, que abandonó Menorca cumplidos los tres años, había sido concursada por Jacobo Maldonado, Luis Plaza y Marta Fernández Andrade.

Impensable

«Sinceramente, no esperaba que Clic Es Patrons tuviera esta proyección internacional, no es lo habitual en los caballos formados en Menorca», relata con cierto –y lógico– orgullo su criador, Alejandro Rojas, madrileño que reside en la Isla desde hace más de un decenio y que acumula en torno a los quince años dedicado a la cría –y quien en años pasados ya formó algún ejemplar que también contó con protagonismo fuera de nuestro país, pero no a tamaño nivel.

Hija de francés y alemana, cruzado genético al que sin duda debe sus excelentes prestaciones para el salto ecuestre, Clic Es Patrons no es de raza menorquina, pero nació y se crió en la Isla. «A los tres años la desbravamos y la mandamos a Madrid, donde empezó a concursar de potro en las categorías que han en la Península y luego ya fue vendida a un jinete potente», rememora Rojas sobre los inicios de su ‘pupila’ y de su salto a la alta competición.

«La de Ocala es, junto a Wellington, ambas en Florida, las dos pruebas más importantes de Estados Unidos, de cinco estrellas, y también son muy relevantes a nivel mundial; en realidad, el torneo que ha ganado Clic Es Patrons es de primer orden», prosigue el criador madrileño, que hace alusión a que la yegua tenía experiencia en pruebas de índole internacional, «pero nunca había saltado a ese nivel; había tenido buenos momentos, pero los mejores resultados los está cosechando ahora, con once años de edad», añade en ese sentido.

«Una victoria así le habrá reportado unos 10.000 dólares», abunda Rojas, convencido de que Clic Es Patrons se encuentra en disposición de llegar a acumular, de aquí en adelante y siempre que se mantenga en Estados Unidos, una cantidad «por encima del millón de euros» en premios y ganancias, lo que para su criador y formador, «aunque ya no es mía», indica, siempre será un motivo de ilusión», concluye Alejandro Rojas.