El programa d’activitats de la festa de les Illes Balears, el proper 1 de març, incorpora activitats a tots els municipis de l’Illa. Destaquen les mostres de cultura popular amb ballades de diferents grups folklòrics: Aires des Barranc d’Algendar a Alaior, Arrels de Sant Joan as Castell, Sant Isidre a Ciutadella, el Grup de Sant Lluís i Tramuntana de Ciutadella a Fornells i una ballada popular as Migjorn. Tampoc hi pot mancar el glosat, a Alaior i as Mercadal, i el Vers Hivern as Migjorn.

Patrimoni històric El programa que ha presentat el Govern inclou alguns activitats a elements del patrimoni històric. Serà una oportunitat per descobrir la fortalesa de La Mola amb una visita guiada amb l’historiador Carlos de Salort o també amb una visita teatralitzada (dies 1 i 2 de març). També es programen visites guiades al poblat de Torralba d’en Salort durant el cap de setmana. Esport i activitat social Està previst celebrar alguns competicions socials i esportives. A Maó, al local del club de jubilats del carrer Vasallo, es celebrarà (dia 8) el Campionat de Menorca de Truc i al parc de Ses Vinyes el de Petanca (dia 9). A Sant Lluís, dia 8, es celebra el trofeu del Joc de la Bolla. I a Ciutadella el del campionat de trot. Una de les activitats tradicionals és la V Trobada de Barques Clàssiques, dia 1 a Ciutadella, i dia 2 sortirà a navegar el bot «Fornells» a la badia d’aquesta població. As Mercadal i Ferreries, els dies 8 i 9, es celebrarà la II Mostra de Cinema de Menorca. As Castell i Sant Lluís hi haurà demostracions de doma menorquina. I a aquest segon municipi, un mercat de productes locals.