Enguany s’han censat 1.017 aus aquàtiques que han passat l’hivern a l’Albufera des Grau, dada que representa una reducció d’un 30,7 per cent respecte a la mitjana dels darrers deu anys. Així ho indica el recompte fet per la Societat Ornitològica de Menorca (SOM), i que va en la mateixa línia que a Mallorca i Formentera, a diferència d’Eivissa, on la xifra ha millorat en un 36,3 per cent.

El Cens Internacional d’Aus Aquàtiques (IWC) es realitza a 143 països per a recollir informació del nombre d’aus que habiten en les zones humides. A Balears l’estudi ha anat a càrrec del GOB-Mallorca, la SOM-Menorca i el GEN-GOB a les Pitiüses. És així que s’han comptabilitzat 22.892 aus aquàtiques entre totes les illes, el que representa un descens general del 10 per cent en comparació amb la mitjana dels deu darrers anys. Per illes, la reducció ha estat del 8,4 per cent a Mallorca, del 30,7 per cent a Menorca i del 28 per cent a Formentera.

Per grups específics, s’ha observat una disminució del 20 per cent en el número d’anàtids i d’un 24 per cent en els gruïformes, especialment la fotja comuna (Fulica atra), espècie bio indicadora de la qualitat de l’aigua. Açò apunta a un procés continu de salinització de les principals zones humides de Balears, que afecta directament l’arribada d’aus durant l’època d’hivern.