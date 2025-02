Los videojuegos han sido desde que era un niño parte de la vida de Carlos Aranda Cardona (Menorca, 1980). Empezó a jugar con un Atari 2600 y luego con una Game Boy, pero ahora se dedica a crear contenidos como desarrollador independiente a través de su firma, Necesito Estudios. Formado en artes gráficas en Barcelona, Aranda, que trabaja en una empresa de marketing online, dedica el tiempo libre que tiene a la que es una de sus grandes pasiones.

«El tema de los videojuegos es algo que me ha gustado desde que tengo uso de razón, siempre me ha apasionado ese mundo». Y lo sigue haciendo, aunque desde un tiempo atrás también desde el otro lado de la pantalla, el de la creación. Todo dio un giro el día en el que gracias a un amigo descubrió Real Engine, un motor de videojuegos creado por la compañía Epic Games de acceso libre con el que empezó a formarse y a experimentar. «Hice un cursillo introductorio y me enganché», reconoce.

Aquella fue la semilla de Necesito Estudios, que arrancó con la creación de una página web en la que Aranda se presentaba como un proyecto de videojuegos ‘indie’ en el que se ocupa de todos lo roles, la producción, los sonidos, las animaciones... Todo con una marca propia condicionada por la Isla. «Apasionado por el folclore local y las historias de Menorca, me dedico a crear experiencias de terror en primera persona que capturan la esencia de mi tierra natal», reconoce.

Arriba, «Bonanit» es hasta la fecha el juego que tiene más avanzado el creador, una pesadilla relacionada con la parálisis del sueño. Abajo, con el subtítulo de ‘Una historia de terror menorquina’, «Coloms» es otra de las apuestas más fuertes de Necesito Estudios.

Así, inspirado por los paisajes de la Isla, los misterios ocultos y sus antiguas leyendas, Aranda utiliza ubicaciones reales y elementos del folclore local para dar vida a sus narrativas. «Cada juego que creo es una exploración profunda de los rincones más oscuros, donde el pasado se entrelaza con el presente en una danza macabra de horror y misterio», apunta en la presentación de su página web.

Necesito Estudios tiene varios videojuegos en marcha, pero por el momento son dos los que están más avanzados, como «Bonanit», con el que ya se puede jugar a través de una demo con la parálisis del sueño como protagonista, o «Coloms», que toma como referencia la famosa cueva menorquina. Como si de una película se tratara, es preferible no desvelar demasiada información para evitar el efecto espóiler. Otros de los videojuegos en los que trabaja y aparecen en su web llevan por título «S’Ermita» y «S’aire».

«Sé que no me van a dar un Oscar al mejor guion», bromea el creador, «pero lo importante es que la gente se entretenga, pase miedo y, si puede, aprenda algo de la cultura menorquina». En ese sentido, destaca que «como autodidacta, me enorgullezco de mi dedicación para aprender y crecer en este apasionante campo».

El mundo de los videojuegos es muy competitivo, pero gracias a los avances de la técnica cualquiera puede dedicarse a ello desde casa gracias a los programas gratuitos «con un poco de idea y creatividad». Aranda lo hace por diversión, pero la visión comercial está ahí; sabe que es difícil «pegar un pelotazo», pero puede pasar. El creador lo que hace es servirse del feedback que le llega a través de los usuarios para seguir mejorando. Por el momento cabe destacar la acogida que está teniendo «Bonanit», al que en su día jugó el popular streamer Knekro mientras le veían 400.000 personas en directo en YouTube.