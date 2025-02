Quién no se ha cuestionado a sí mismo qué cosa quería hacer antes de morir. Pues eso es lo que les ha preguntado a sus abuelos, el youtuber menorquín 'El Cromas' y su respuesta se ha viralizado, después de que el joven creador de contenidos colgara el vídeo en X, sumando más de 500.000 visualizaciones.

«Acabo de comer con mis abuelos, como otros muchos días. Al acabar, una espina se me ha quedado clavada en el corazón. Siempre suelo preguntarles por ellos cuando eran jóvenes, pero esta vez me he acordado de que me faltaba preguntarles por el 'ellos' de ahora», explica 'El Cromas'.

Así, mientras comen juntos sentados en la mesa, les lanza la pregunta: «Sois mayores. Antes de ir al cielo como aquel que dice, ¿qué os gustaría hacer?». El abuelo responde en menorquín: «Lo he dicho muchas veces, me gustaría ir a Soria».

espero que pronto ese día llegue... pic.twitter.com/0RTolLJGhM — ElCromas (@elcromass_) February 24, 2025

¿Y por qué Soria?, porque le «gustaría pasar por Acrijos para recordarlo otra vez». Acrijos, como se trata de apuntar 'El Cromas', es un pequeño pueblo soriano, que su abuela «tuvo que abandonar por falta de recursos y alimentos». Es un pueblo despoblado que pertenece al municipio de San Pedro Manrique de la comarca de Tierras Altas de la provincia de Soria.

Su abuela relata que tuvo que dejar el pueblo y marchó a Menorca, donde «le adoptó una familia de aquí». Y ahora el sueño, al menos de su marido, es volver a este pequeño poblado despoblado de la España vaciada. «O sea, que si tuvieseis que hacer algo antes de morir, sería ir a Soria», insiste el youtuber. «Yo... sí», asegura el abuelo.

El vídeo de 'El Cromas' continúa dejando en el aire si el propio youtuber y sus abuelos acabarán yendo de viaje a Soria. «Estoy haciendo una serie en YouTube recorriendo lugares de España [‘En España pasan cosas’] y este pueblo, pues, está en España», dejando caer que igual un día lo va a visitar.

¿Pero sus abuelos? Y 'El Cromas' sigue hablando, mientras se los ve a ellos tres en los alrededores del Castell de Sant Nicolau de Ciutadella en una imagen que se va alejando de la costa: «Imagino que no piensan salir de la isla en la que viven por lo lejos que está este pueblo, por la edad y los años que arrastran. Para ellos viajar solos es como arrastrar siete caballos en un carro cuesta arriba. Pero si no viajan solos…», dejando la puerta abierta a que el propio youtuber pueda ayudarlos a cumplir su sueño. Si es así, seguro que 'El Cromas' ya se encargará de hacérnoslo saber. No descarten, pues, una segunda parte.