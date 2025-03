La plaça de l’Esplanada de Maó va acollir ahir capvespre una gran festa infantil de Carnaval, que va ser amenitzada per Xala i Festa Friends. Centenars de fillets i filletes, i també els seus pares, no es van voler perdre aquesta gran cita del Divendres de Carnaval, organitzada per l’Ajuntament de Maó, per lluir les seves disfresses i per compartir una hora i mitja de diversió.

La carpa instal·lada a l'Esplanada va ser el centre de la festa que va comptar amb una sorpresa inicial, amb l'actuació damunt de l'escenari de les miniballarines de l'Escola de Dansa d'Ute Dahl. Un grup d'onze filletes ballarines, acompanyades de quatre joves, va protagonitzar un breu espectacle musical amb una vistosa coreografia que va ser recompensat amb els aplaudiments dels presents. La festa infantil va continuar amb la interpretació en directe d'unes cançons de pel·lícules infantils d'animació, com «La bella i la bèstia», entre altres, que van ser corejades pels assistents i van animar encara més l'ambient festiu d'un capvespre fresquet. Disfresses La zona de la carpa i els seus voltants s'havien omplert de centenars de fillets i filletes disfressats que corrien i jugaven, amb la presència de caputxetes vermelles, fades, princeses, Robin Hood, Barbie, pistolers, diferents animals, la majoria amb disfresses adquirides en botigues, però també algunes confeccionades de forma casolana i amb creativitat, com un caragol passejant entre la multitud o dos presidiaris -un pare i el seu fillet en braços- que anaven acompanyats de la filleta policia. Tres quarts d'hora després d'haver començat la festa, s'iniciava l'esperat concurs infantil de disfresses amb la desfilada dels participants sobre l'escenari per tal que els membres del jurat qualificador poguessin valorar les disfresses dels participants amb premis a les millors disfresses infantils individuals i en grup.