No és Fòrmula 1, però s’hi assembla prou. Ahir es va celebrar la prova de ressistència de la cursa d’Slot (scalèxtric), a la pista del Club No Frissis, al carrer del Carme de Maó. Vuit equips, tres de Menorca, tres de Mallorca i dos d’Eivissa, van competir cada un amb el seu cotxe durant vuit hores seguides. Cada equip està format per dos o tres conductors, que es van alternant durant les vuit hores. El divendres s’havien celebrat els entrenaments, es va definir la pole, i ahir es va disputar la cursa.

El circuït del local de Maó té un recorregut de 40 metres i sis pistes. Compta amb un sistema informàtic per a controlar la volta més ràpida i el nombre de voltes de cada competidor. Les vuit hores es divideixen en mànigues de 35 minuts, sense poder baratar de cotxe, segons informa Roberto Fedelich, director tècnic de la prova. Mallorca guanya Aquesta és la primera cursa de les cinc del Campionat de Balears de cotxes Slot. El primer classificat va ser l’equip Adamandan de Mallorca, el segon Eivissa Slot Racing i el tercer SRM de Menorca. La final se celebrarà a Menorca el mes de desembre. Serà una prova de resistència de 12 hores, amb quatre hores de cursa nocturna, amb els cotxes competidors amb els llums encesos. Una final que serà espectacular. El Club No Frissis es va fundar fa vint anys as Castell i ha anat baratant de local. Avui compta amb 22 membres, dels quals sis són socis infantils. Fa un any i mig que van obrir el local del carrer del Carme de Maó.