Les rues van ser ahir protagonistes de la festa de Carnaval. Sis pobles de Menorca, Maó, Alaior, es Mercadal, es Migjorn, Ferreries i Fornells van omplir els carrers d’alegria, amb moltíssima gent disfressada. Fins i tot, Cala en Porter va voler celebrar una mini rua.

A Maó, la rua va sortir de l’Esplanada, i van destacar especialment un gran nombre de comparses, fins a 9, i 2 carrosses, de temes molt diferents. Hi van participar unes 300 persones. Disfresses de qualitat, amb atenció a tots els detalls, grups amb coreografies divertides, aspirants a alguns dels premis que es van resoldre entrada la nit. Dones i homes vestits dels anys 60 van formar grups nombrosos. Originals també van ser la reproducció de la festa de San Fermín, amb bous inflables, mozos corredors i burladeros, les ovelles estil Shaun, o els ocells de totes les edats coberts amb perfectes plomes multicolors. Molt de públic, especialment al carrer de ses Moreres, amb no gaire gent vestida de la peluda.

A Ciutadella, tot i que la festa gran es viurà avui, amb la rua a partir de les 17.30 a la plaça Nova, ahir va ser el dia de les dues Estudiantines, del Cercle i del Casino, que van animar els carrers gairebé tot el dia. També el carnaval i el concurs de disfresses infantils.

As Mercadal, la batucada Batumba Bateria Poderos va animar la rua, que va acabar amb el concurs de disfresses a la sala multifuncional, amb actuacions musicals.

Es Mercadal.

La Banda de Música des Migjorn no podia faltar a la rua del seu poble, ja que són font sempre d’animació. El Pla de l’Església es va convertir en plató del concurs de disfresses. Un animat ball tancava la jornada.

Sant Lluís va viure el dissabte de Carnaval amb una exhibició de doma i un mostra de com es vesteix un cavall per sortir a la festa. Avui matí a les 11.30 sortirà la seva rua, sempre molt animada. També as Castell avui a les 17 hores, serà el moment de la rua, per acabar amb la música i l’entrega de premis a l’Esplanada.

La rua d’Alaior va comptar ahir amb 13 comparses i la participació a la desfilada d’unes 300 persones. També molt de públic al carrer i al poliesportiu, on es van lliurar els premis.

Alaior va viure ahir vespre el seu gran espectacle. Ja se sap que és el poble on la rua de Carnaval compta des de fa anys amb una participació excepcional. Ahir no va decebre. També van desfilar unes 300 persones, amb 13 comparses i la batucada Batlo que animava la festa. Després es va fer el lliurament dels premis al poliesportiu. El ball de Carnaval es celebrarà dilluns as Ramal.

Els temes de les comparses eren molt diferents. És de destacar la gran participació de gent molt jove, que des de petits aprenen a respirar l’esperit festiu que caracteritza el poble.