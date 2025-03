Tots els pobles s’han transformat aquest cap de setmana amb les seves rues, desfilades i festes de Carnaval. Aquest diumenge va ser el torn de Sant Lluís el matí, una rua acompanyada de quatre gotes de pluja, i des Castell i Ciutadella el capvespre.

La ciutat de Ponent va gaudir de la fantasia medieval, el tema del Carnaval d’enguany. Amb molta imaginació en les carrosses i les comparses. Des de les vikingues, els druides, els grups d’arlequins o una carrossa amb els reis. Després de la desfilada, que va sortir de davant l’Ajuntament, el concurs es va celebrar a la plaça Nova, comptant amb la votació popular.

A Sant Lluís la desfilada va acabar amb una paella popular per a tots els participants.

As Castell, la rua va sortir ahir capvespre des del Pla de la Parròquia i animada per la xaranga Idò va arribar fins a l’Esplanada, on es van lliurar els premis als participants. Després Dj Chicha va animar la festa de petits i grans.

Molta gent a Ferreries

Ferreries va viure la nit de dissabte una gran concentració de gent disfressada, com a punt d’atracció de la festa que s’ha consolidat en els darrers anys. El batle, Pedro Pons, informava ahir que no hi ha hagut incidents en una festa que es va allargar tota la nit.

Els premis de disfresses individuals han estat per Spaguetti Lucas, el segon per Selarroc Pirata i el tercer per Petit arc de San Marti. El guanyador del concurs per parelles va ser: Nenas africanes. I el guanyador de grup va ser: Globus aerostàtics.

Els premis per municipis

A Ciutadella, la votació popular digital va enregistrar més de 6.000 vots. Així el primer premi en disfressa individual va ser per a Drac Express i el premi a la millor comparsa el va guanyar Xou Armat.

As Mercadal, els premis de les carrosses van ser per: Amazonas, Tribu Fum Fum i els Voluntaris de la Selva de Creu Roja. Les comparses; Safari Tramuntana, Reis i reines de la Selva i Tribu Garabuchum.

El primer premi de la gran rua d’Alaior de comparses dotat amb 1.000 euros va ser per La mar il·luminat, i el segon per Arriben els maoris (500 €) i Amics de sa Tramuntana (250 €). La llista es completa amb molts premis indivials, entre els que es repartiren 600 euros i un premi especial pels maoris de 300 euros en vals de compra en els comerços del poble.

Alaior és el municipi que avui allarga la festa de Carnaval, amb un sopar al Club de jubilats i una revetlla a la plaça des Ramal.

A Maó, on va destacar la qualitat, el bon gust i la feinada en la preparació de les disfresses, el jurat va considerar que la millor carrossa era la dels Pirates del Molí, la millor comparsa Els pardalots trabucats, la millor coreografia la de San Fermín i el millor ball de Ses Dutxes.

As Castell, els membres del jurat van ser representants de diferents associacions del municipi, una idea de participació que surt de l’Ajuntament.

Els dies d’anar disfressats s’acaben i ara només hi resta el darrer dimarts, que precedeix el temps de Quaresma, en què alguns pobles enterren la sardina i altres torren la sobrassada.