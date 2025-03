Una representació de l’Ajuntament del municipi català de Caldes de Malavella, a Girona, encapçalada pel seu batle Salvador Balliu, ha visitat recentment l’Illa per tal de conèixer de primera mà la història compartida amb Maó relativa als supervivents del cuirassat italià «Roma» que va ser enfonsat per l’aviació alemanya el 9 de setembre de 1943 en una zona pròxima a l’illa de Sardenya durant la Segona Guerra Mundial.

L’expedició municipal de Caldes de Malavella formada per batle Salvador Balliu, el tinent de batle Sergi Mir, la regidora de cultura Encarna Quesada i la regidora d’Hisenda i Gent gran Aïda Rovira va ser rebuda a l’Ajuntament de Maó pel batle Hèctor Pons, que va estar acompanyat del regidor de Cultura Carlos Uhler i del president de la Fundación Hospital de la Isla del Rey, Luis Alejandre i el voluntari José María Cardona Natta, on hi va haver un intercanvi d’obsequis per aquesta visita institucional.

Posteriorment, la representació municipal de Caldes de Malavella va visitar l’Illa del Rei, en què la fundació presidida per Luis Alejandre ha habilitat unes sales a l’antic hospital naval britànic dedicades com a memorial del cuirassat «Roma», amb una reproducció a escala del vaixell de guerra i una altra a tamany natural de la bomba Fritz X1400 que va provocar el seu enfonsament.

També s’exposen prop de 300 fotografies dels mariners i una sèrie d’uniformes de les Armades italiana i espanyola que es van subministrar als nàufrags italians, a més dels metges i infermeres que els van atendre, entre altres objectes i documentació històrics d’aquest episodi bèl·lic.

Maó i Caldes de Malavella

L’atac, i enfonsament del «Roma» va provocar la mort de més de 1.300 homes i només en van sobreviure 600 mariners que van ser rescatats per altres naus de la flota italiana i transportats al port de Maó. Al final, en van morir 26 que van ser enterrats al cementeri de Maó, mentre que els ferits van ser tractats a l’hospital de l’Illa del Rei. La resta de supervivents van ser hostatjats durant un any a Maó, per finalment acabar passant sis mesos internats a Caldes de Malavella, en els balnearis i hostals de la població mentre esperaven el desenllaç del conflicte bèl·lic i el retorn als seus llocs d’origen.