Les administracions públiques i la societat civil de Menorca participen de forma activa i intensa en la commeració del Dia de la Dona, dia 8 de març. Les activitats ja han començat i s’allargaran fins a gairebé finals de mes, sota el lema «Totes les dones, totes les capacitats, tota la força». Els manifestos i les concentracions són només una part d’un extens programa que inclou debat, cultura, art, esport i moltes més coses. Tot amb l’objectiu de reivindicar una igualtat efectiva entre totes les persones, un camp en el qual s’han fet avanços importants però sobre el qual hi ha evidències contínues tant del gran marge de millora encara per recórrer com de la fragilitat dels drets assolits.

CIUTADELLA

Després de les activitats amb la pianista Laura Farré Rozada, avui, a partir de les 9.30 hores a la Plaça des Born, es farà l’activitat «Ciutadella Coeduca: De l’aula al carrer» amb la participació de les escoles per fomentar la igualtat i la llibertat. Demà dissabte, a les 11.30 hores a Can Saura, Florenci Sastre oferirà la xerrada «Qui era la princesa Joana?». Per tancar el programa, dia 14 a les 19 hores a la Casa de Cultura, BetaTeatre presenta «Dones i arxiu. Vivències de dones d’antuvi de les nostres illes», una escenificació sobre el llegat femení en la història de Balears. A la sala Jazzbah del port, concert especial del Dia de la Dona amb la formació mallorquina Ellas a les 19 hores.

MAÓ

A Maó, avui matí es faran els actes més institucionals i reivindicatius, a les 11 hores a l’Ajuntament de Maó i a les 12 hores a la Plaça Miranda. Ja al capvespre, a les 17.30 hores, presentació a Ca’n Victori de la videocampanya amb el lema del dia de la dona i taula rodona sobre l’empoderament de les dones amb Ita Hernández Vinent, Ariadna Monjo Oliver, Mayte Collado García, Montse Maceras i Caroline Vera de Decker. A les 19 hores la científica Alicia Sintes oferirà una xerrada sobre ones gravitacionals a Ca n’Oliver, mitja hora més tard Lídia Pérez i Ana Hora presenten a la Biblioteca el seu treball sobre la bruixeria, i a les 20 hores ses Garbo Girls representen «Helena vs Penélope» a l’Orfeó Maonès. Demà dissabte, manifestació a les 12 hores des de l’Esplanada. Abans, a les 10.15 hores, es farà una activitat de pintura per a fillets al parc des Freginal, i després, a les 19.30 hores, al Teatre Principal es podrà escoltar el concert «Anonymous was a woman», en el qual la Coral Universitat de les Illes Balears oferirà un homenatge en forma de recital a les dones compositores des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Dijous es presenta un calendari coeducatiu a l’Orfeó i diumenge dia 16, a les 10 hores, se celebra la Cursa de la Dona per a Aspanob i Alba.El programa s’estira fins dia 19 amb una actuació del departament de vent del Conservatori a la seva seu i els dies 21 i 22 amb unes jornades del ToQueerLAB a càrrec de Filosa.

SANT LLUÍS

La Biblioteca de Sant Lluís acull avui capvespre, a partir de les 16 hores, un taller de ceràmica amb família i la lectura d’un manifest. La major part de les activitats se concentren dissabte al Pla de sa Creu, sota el títol«Veus de dona, notes de temps», amb música, manifestos, llirament de premis i debats, entre altres. A les 11 hores, la sala Albert Camus és l’espai per a «Dones i teatre», amb Marta Barcelò, a les 16 hores es confecciona un mural artístic al Casal Juvenil i a les 20 hores Maria Camps i Marlén Coll ofereixen un concert de Puccini a Albert Camus. Dilluns 10 i dijous 13, taller de fotografia per a dones amb Ana Capó.

ES MERCADAL

As Mercadal, activitat infantil al PIJ de Fornells amb la realització d’un mural «Qui és qui» per visibilitzar les dones que han fet grans conquestes. A les 20 hores, concert de Dues Llunes a la Sala Multifuncional des Mercadal. Demà dissabte dia central:a les 11 h taller «Stop-motion» al Centre d’Art i Cultura Ca n’Ángel; a les 17 hores, també a Ca n’Ángel, taller d’art-teràpia; a les 19 hores, al Casal de Joves, taller juvenil de manualitats 8M; a la mateixa hora, a la Sala Multifuncional, II Mostra de Cinema de Menorca, en la qual es farà un col·loqui i es projectarà el llargmetratge «Un sol radiant», de la cineasta menorquina Ariadna Fortuny. Del dijous 13 al diumenge 16, III Torneig femení de pàdel «Mascaró Morera».

ES MIGJORN

La Coral Migjonera brinda avui a les 19.30 hores, al Saló Verd des Migjorn Gran, un concert especial del dia de la dona.

ES CASTELL

As Castell, demà dissabte el cine fòrum de l’Associació de Veïns es dedica a la pel·lícula «Las Buenas Compañías» (20 hores) i dia 13, a les 10 hores, s’ha organitzat una trobada del grup Entre Dones.

ALAIOR

A Alaior, avui lectura d’un manifest a les 12 hores a l’Ajuntament d’Alaior i actuació del grup de dones Cant Coral 8M del taller «Gaudeix-te dona». A Pinzellades d’Art s’inaugura l’exposició«Dones artistes» (Mer Gomis, Maribel Ponsetí, Teresa Soldevila, Magdalena Garcia i Maria Antònia Ribera), a les 19 hores, dilluns fosquet es lliura el premi Donasses a Juana Barber Seguí.

FERRERIES

Ferreries es pren avui, a les 17 hores, un cafè entre dones, un col·loqui per commemorar el dia de la dona. Serà al local de Creu Roja. Xerrades de Nadia Ghulam dia 19 a les 12 hores a l’Auditori i, al dia següent, a les 19 hores.