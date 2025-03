Aquest any es commemora el centenari del naixement de Benet Mercadal, un dels personatges més rellevants del món de la geologia a Menorca. És per açò que l’Ajuntament de Sant Lluís, l’Institut Menorquí d’Estudis i el Centre de Geologia de Menorca, han preparat un programa d’activitats com a reconeixement a les valuoses aportacions del científic.

Aquest programa d’activitats, titulat «Menorca i la geologia», comença aquest mateix dissabte i s’estendran fins al 28 de setembre. Inclou set propostes, com l’excursió científica de demà a Binimel·là que encapçalarà Cristian Timoner, la conferència de Joan Lluís Pretus Real sobre l’estudi dels canvis del nivell de la mar de Menorca (29 de març, Sala Albert Camus), una mostra geològica (29 de març i 29 d’abril, al Molí de Dalt), l’exposició «Pedrada», de Maria José Ribas (del 8 al 31 de maig a la Sala Sant Antoni de Maó), una excursió divulgativa a Sant Agustí Vell (10 de maig) amb l’Associació de Geòlegs de Balears, una altra sortida científica al Pilar (25 de maig) amb Rafel Matamales, i una ruta botànica i geològica al barranc d’Algendar (28 de setembre) amb el botànic Pere Fraga. Les activitats són gratuïtes, però és necessària la inscripció prèvia per a participar-hi. Un pioner de les pedres Benet Mercadal Pons (Sant Lluís, 1925 - Palma, 1999) va ser un pioner en l’estudi de la geologia i paleontologia de Menorca. Va destacar sobretot en l’anàlisi dels jaciments i faunes del plistocè. Des de jove va sentir gran passió per les ciències naturals i, tot i que va haver de deixar els estudis i posar-se a treballar, no ho va abandonar mai. Així, va ser autodidacta en geologia i paleontologia i es va convertir en un referent sobre la història natural de Menorca. Mercadal va esdevenir figura clau en la comunitat científica local i internacional. Va recopilar milers de peces, fòssils i referències bibliogràfiques i va ampliar el coneixement de la geologia menorquina a través de la publicació d’articles. El Centre de Geologia conserva una col·lecció permanent i, el Museu de Menorca, una part important del seu llegat geològic i paleontològic.